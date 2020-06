Lo único que quieren es divertirse: estos son los signos más pícaros y traviesos

Acuario

Los nacidos bajo este signo aman bromear con todos sus seres queridos, pero con una característica que hace que nunca cansen: respetan a cada persona, por lo que si se dan cuenta de que alguien no soporta sus travesuras, directamente cambiarán completamente su forma de ser para no molestar.

Aries

Aries es uno de los signos del horóscopo que a veces se pasa de travieso, ya que a diferencia de otras personas, no tienen muchos límites a la hora de bromear. Tienen un sentido del humor no muy sutil, por lo que a veces sus ocurrencias le caen bastante pesadas a la gente. Pero eso no les impide seguirlas haciendo sin ningún tipo de remordimiento.

Leo

Los regidos por el Sol tienen un lado bromista bastante marcado, pero sólo lo sacan en sus momentos de esparcimiento, ya que se toman su trabajo muy en serio. Si bien generalmente son inofensivos, a veces pueden ir demasiado lejos, pero eso es algo que nunca reconocerán, y si alguien se enoja por sus travesuras, no aceptarán su culpa.