Estos nacen con estrella: mirá cuáles son los signos más afortunados

Aries

Hoy querrás ser independiente o quizás rebelde. Eres consciente de los errores del pasado y necesitas confiar en alguien. Las relaciones entre las personas se establecerán sobre una base intelectual, sin tener realmente en cuenta las emociones en los intercambios con los demás. Con tu egocentrismo y una atmósfera bastante informal, ten cuidado de no sorprender o hacer daño a alguien sin darte cuenta. Serás más asertivo y estarás más seguro de ti mismo. Esto facilitará la creación de nuevos contactos. Es hora de trabajar en tus relaciones.

Tauro

Piensa dos veces antes de hablar porque podrías decir algo de lo que luego te arrepien-tas. Sin embargo, hoy es fácil ser impulsivo y hablar sin pensar. Persona prevenida vale por dos. Una inmensa necesidad de acción te empuja a tomar decisiones apresuradas. Sé objetivo en tus elecciones. No vale la pena arruinar algo estable por la posibilidad de una pizca fugaz de autoconfianza. Es hora de que te pongas bajo la lupa y analices lo que sientes.

Géminis

Este va ser un día inquieto para ti. Debido a esto, puede resultarte difícil ser paciente con los demás, incluso contigo mismo. Haz algo para mimarte como una buena distracción. Es el momento de volver a las actividades de ocio que has olvidado con el tiempo. Evita discusiones acaloradas, que agotan tu energía. Ganarás, no temas. Hoy vas a perder los estribos, en el buen sentido. Solo siendo tú mismo tendrás tu mejor oportunidad para emocionar y convencer a tu pareja o la persona a la que has puesto tu punto de mira. Es hora de declarar tu amor.

Cáncer

Es posible que hoy no estés contento con cómo se comparte algo. Si es así, no dudes en verbalizarlo. Sé prudente y obtén todos los datos antes de responder. Prefieres la colaboración a las luchas de poder. Tus relaciones con los demás tendrán mucho éxito. La atmósfera que te rodea te ayudará en tus esfuerzos; serás indispensable y lo sabrás. No anticipes las reacciones de tu pareja. Te sorprenderá gratamente descubrir que no es tan diferente de ti, especialmente en lo que respecta a tus objetivos a largo plazo.

Leo

Hoy no te apresures a sacar conclusiones cuando trates con socios y/o amigos cercanos Además, te inclinarás a hacer exactamente lo contrario de lo que alguien sugiere. En el trabajo, serás más efectivo, dejando de lado todo lo que ahora parezca supérfluo. El entusiasmo te llevará a quemar mucha energía, así que modera tus impulsos y evitarás ponerte al límite. Tu intuición te dará una visión lo suficientemente clara como para tomar decisiones rápidas. Lograrás el equilibrio al encontrar tu lugar en tu relación de pareja.