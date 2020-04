Ginés González García: “Hoy tenemos controlada la circulación del virus”

Este lunes por la mañana arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas con 14 toneladas de insumos sanitarios provenientes de China comprados por el ministerio de Salud de la Nación en 260 millones de pesos, además de una donación de una empresa farmacéutica de 170 mil tests para análisis epidemiológico.

Esos tests fueron comprados y donados al ministerio de Salud por la empresa Petroquímica Cuyo S.A. que en paralelo continúa produciendo polipropileno en todas sus formas en sus plantas de Lujan de Cuyo, en Mendoza, y Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, y productos y compuestos para la industria plástica argentina y de exportación.

“La adquisición directa que realizamos fue coordinada con las autoridades del Ministerio de Salud, quienes dispondrán de la totalidad del material donado y decidirán sobre su uso”, explicaron desde la empresa. Petroquímica Cuyo, empresa controlada por el Grupo Sielecki, informó que continúa produciendo en sus plantas de Lujan de Cuyo en Mendoza y Ensenada Provincia de Buenos Aires polipropileno en todas sus formas así como productos especiales y compuestos de polipropileno para atender a la industria transformadora plástica de la argentina y mercados de exportación.

El ministro de Salud, Ginés González García, presentó esta mañana el envío en una conferencia de prensa junto al ministro de Transporte, Mario Meoni y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani. “Es un día muy lindo porque empiezan a concretarse largas gestiones que significan tener insumos esenciales”, señaló y brindó detalles de la situación actual de la pandemia de coronavirus en la Argentina.

“La evolución de este primer mes de cuarentena es buena, hemos logrado tener una cantidad de casos baja y esta semana hemos tenido menos muertes que la semana anterior. El número de muertes también es bajo respecto a otros países”, señaló González García. “En este aspecto también hemos llevado a un tiempo más largo la tasa de duplicación de la casuística. Esto habla de que tenemos controlada la circulación”.

En el vuelo arribó una donación de una empresa farmacéutica de 170 mil tests para análisis epidemiológico

“Claramente hemos regulado, con un esfuerzo notable del pueblo argentino, la cantidad de casos y eso ha permitido que el sistema de salud lo procese sin ningún tipo de inconvenientes”, destacó y expresó que en Argentina “estamos entrando en una segunda fase" de la estrategia del Gobierno para controlar el avance de la pandemia: “En la medida en que no nos vaya bien como hasta ahora lo seguiremos haciendo. Si empieza a complicarse vamos a volver a lo que ha sido nuestro éxito”.

Actualmente, remarcó, las clínicas tienen “una enorme capacidad” ociosa porque están a un 35% de su porcentaje ocupacional y las terapias intensivas al 50%. “Eso significa que tenemos la mitad de las camas vacías por si fuera necesario. Ojalá que no”. También destacó la labor de los trabajadores de la salud y llamó a intensificar la capacitación para evitar el contagio entre ellos. "Ese es un tema que felizmente no ha sido masivo pero existe y estamos trabajando en ver cómo capacitamos de manera tal que esto se minimice”.

El ministro respaldó además la llegada de más de 200 médicos cubanos al país iindicó que, para aumentar los recursos humanos en la pandemia, se está trabajando junto con el ministerio de Educación en la modificación de algunas leyes "para que los médicos recibidos que todavía no tienen título o habilitación por las demoras habituales, se incorporen al sistema” no para el contacto cercano con enfermos pero sí “otro tipo de actividades de manera que quede liberado otro recurso que por experiencia y antigüedad puede hacerlo mejor”. El ministro de Salud adelantó que se realizarán diseños muestrales con los 170 mil tests rápidos que llegaron hoy -que en total serán 440 mil- “para saber qué grado de circulación local tenemos y seguir administrando la pandemia” (Télam)

14 toneladas de insumos médicos y 170 mil nuevos “tests-rápidos”

La operación del vuelo que partió el viernes pasado de Argentina duró cerca de 55 horas y llevó más de 6 en el aeropuerto de Shanghái para la carga de todos los materiales médicos en el Airbus 330-200 que fue reacondicionado para ampliar su capacidad. El titular de la aerolínea de bandera explicó que este lunes saldrá el tercero de los vuelos e indicó que en total son 8 y tienen fecha de salida programadas para el 28 de abril y el 4, 6 y 9 de mayo.

El titular de la cartera de Salud explicó que hay dos líneas de insumos en el vuelo que arribó hoy. En primer lugar, elementos de protección para los trabajadores y elementos de bioseguridad como barbijos y overoles de alta seguridad, además del incentivo a la producción local de estos. En ese sentido, adelantó que en este envío de China llega al país una máquina para fabricar entre 1.800.000 y 2 millones de barbijos quirúrgicos al mes.

En segundo lugar, el vuelo trajo también reactivos para la realización de exámenes. “Por un lado los test de diagnóstico para seguir mejorando nuestra capacidad y por otro el ‘test rápido’ que se realiza solamente para investigación epidemiológica y no sirve para diagnóstico”, aclaró. En ese sentido, el ministro adelantó que se realizarán diseños muestrales con los 170 mil tests rápidos que llegaron hoy -que en total serán 440 mil- “para saber qué grado de circulación local tenemos y seguir administrando la pandemia”.

“Son muestras aleatorias que dependen de un diseño que signifique que después esa muestra pueda representar lo que está sucediendo en la sociedad”, señaló y aclaró que esos tests no pueden ser utilizados para diagnosticar a una persona porque tienen un margen de error más elevado que los que se utilizan para eso. La operación de traslado de insumos duró cerca de 55 horas y llevó más de 6 en el aeropuerto de Shanghái para la carga de todos los materiales médicos en la aeronave

Por otro lado, el ministro aclaró que Argentina “no compró respiradores” porque tiene “un stock importantísimo”. “Se están produciendo de una manera notable en la industria local y aprovecho para felicitar por la expansión productiva”, explicó. “Nosotros todas las semanas estamos distribuyendo respiradores y ya hemos distribuido más de 600 desde que empezamos con este mecanismo”.

En cuanto a la distribución de los insumos, González García advirtió que se hará de acuerdo a indicadores en cada jurisdicción. “En los respiradores por ejemplo se hace en función obviamente de la población, del estado epidemiológico de la provincia y en tercer lugar de la existencia previa, pública o privada, de respiradores”, señaló. “Todas las semanas distribuimos con eso o con la variaciones que tenga la epidemiología, por ejemplo Río Negro o Chaco en algún momento tuvieron picos que obligaron a que lo tuviéramos en consideración”.

“Respecto a los reactivos”-continuó- “nosotros proveemos a todo el país. En este momento hay muchísimos laboratorios que están operando con reactivos de diagnóstico comprados por la nación. La distribución de los testeos epidemiológicos no va a ser igual porque no es lo mismo ver si hay circulación comunitaria en el AMBA, que la hay y queremos ver por regiones cómo es, que en provincias que no tienen. La distribución se va a hacer según lo que tengamos que ver en cada lugar”.

González García indicó además que hoy “no existe ninguna falta de insumos” pero sí “algunos casos de negligencia del tipo criminal”, en referencia a la causa judicial en torno a una clínica de Vicente López donde se produjeron al menos 13 contagios por falta de medidas de prevención, que lleva la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Fuente: Infobae