Ya llega: cómo impactará el Día de la Mujer en cada signo

Como este domingo va a ser el Día Internacional de la Mujer y VENUS acaba de entrar en TAURO, vamos a hablarle a las mujeres del zodiaco. El horóscopo prevé que VENUS se estará uniendo a URANO.

Por eso este año la palabra es: RENOVACIÓN, la caída de formas que ya no representan a muchas mujeres y la necesidad ser correrse de las etiquetas más que nunca. La clave, no poner motes y no tener que responder a una única forma de definirnos. MERCURIO acompaña desde ACUARIO, impulsando muchísimo la necesidad de pensar lo femenino desde otros ángulos.

SIGNOS DE FUEGO: ARIES, LEO y SAGITARIO

Son las que nos hacen entender que la energía masculina también es parte. Porque todos tenemos adentro lo femenino y lo masculino. No le tienen miedo a la competencia. Y tienen la fuerza para salir al mundo laboral y buscar posiciones de liderazgo.

SIGNOS DE TIERRA: TAURO, VIRGO y CAPRICORNIO

Entienden que los ciclos y ritmos son necesarios. Trabajan y estructuran. No les interesa lo superficial. Muy sabias, saben que la vejez es parte de la vida y no le temen al paso del tiempo.

SIGNOS DE AIRE: GÉMINIS, LIBRA y ACUARIO

Son muchas mujeres juntas. Saben que no tenemos un solo rol en la sociedad. Son libres, eligen cómo quieren vivir. Comprometidas con sus ideales, empáticas y combativas. Son abridoras naturales de caminos para las otras.Horóscopo

SIGNOS DE AGUA: CÁNCER, ESCORPIO y PISCIS

Nos enseñan que la maternidad es un camino posible, pero que no es el único. Que el amor es súper importante para ser felices. Que ser vulnerable no significa que ser débil. Y que llorar y poder entregarse es algo hermoso.