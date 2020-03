¡Te pueden llevar puesto! Estos son los signos más imprudentes

Libra: este es uno de los peores signos en cuanto a la imprudencia. En algunas circunstancias, su modo es bueno, pero muchas otras, la sinceridad les juega en contra. Los librianos siempre que están inconformes con algo, lo hacen notar. Siempre de frente y diciendo la verdad ante todo, a veces alcanzan la imprudencia.

Virgo: generalmente suelen ser personas que toleran mucho y a veces dejan pasar para no entrar en conflicto. Pero cuando alguien se mete con su familia, algún amigo o persona cercana se transforman en algo nunca antes visto. Los de virgo toman muchas veces coraje, pueden ser directos y sacar todos los trapitos al sol.

Capricornio: Otro de los signos del horóscopo que suele ir de frente. Los capricornianos se suelen enojar si hay algo con lo que no están de acuerdo o si no les gusta. Además, no suelen medir las consecuencias y pueden ser sumamente imprudentes.

Acuario: a veces, entre broma y broma y una cuota de sinceridad, la verdad se asoma. Suelen pensar que pasa desapercibido el comentario o al ser una broma, no impacta tanto. Muchos de los de alrededor a veces se sienten incómodos.

Cáncer: este es un signo peligroso. Dentro del horóscopo, este signo es uno de los peores midiendo las consecuencias. Por eso, muchos de los que están a su alrededor terminan huyendo antes de que se alteren.