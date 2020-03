¡No saben esperar! Conocé a los signos más impacientes

Aries

A los arianos lo que más les molesta es esperar. Hacen todo tan rápido que ellos no se toman el tiempo para respirar y tomar se un pausa para luego continuar con lo que están haciendo. Quieren hacerlo y finalizarlo de manera inmediata. Sin dudas esta cuarentena les va a venir bien para practicar algo que ellos nunca han tenido, la paciencia.

Géminis

Los geminianos son personas muy inquietas y curiosas por lo que la paciencia no es algo que tengan en su persona. Son tan impacientes que no pueden esperar a que la otra persona termine lo que está haciendo. Es por ello que les cuesta mucho jugar a los juegos de mesa ya que una vez que pierden el turno no ven la hora de que les vuelva a tocar.

Leo

Las personas que nacieron bajo este signo carecen de paciencia, por lo que pueden ser muy brillantes en todo lo que hacen y sobresalir sobre los demás pero conservar la calma ante una situación no es algo que puedan realizar. Al igual que géminis son las clásicas personas que no pueden soportar que alguien esté haciendo algo lento, por lo intentarán ayudarlo para que termine pronto.

Libra

Ellos quieren mostrar que tienen una vida tranquila y equilibrada pero en realidad esto no es así ya que tienen muy poca paciencia. Los librianos suelen ponerse muy nerviosos cuando bajan considerablemente su ritmo de vida por lo que este aislamiento social no les viene para nada bien.