Confirmado: suspendieron las clases en todo el país y cerraron las fronteras

Tras una larga reunión que tuvo el presidente, Alberto Fernández, con todo su gabinete en Olivos este domingo por la tarde, en conjunto con expertos en salud. Confirmaron que las clases se suspenderán desde este lunes 16 hasta el próximo 31 de marzo, para evitar la propagación del coronavirus. Será para nivel inicial, primaria y secundaria. El presidente anunció también el cierre de la frontera hasta la misma fecha.

Entre las medidas se decidió suspender los espectáculos y los eventos convocantes. Y serán licenciados los mayores de 65 años de sus puestos de trabajo.

El presidente de la Argentina expresó que esta decisión es para "Minimizar la propagación del virus, para que no circule entre nosotros", además explicó que no es un virus que afecte a los más pequeños, pero estos están en contacto permanente con otras personas y propagaría la enfermedad.

A pesar de esta decisión, las escuelas van a seguir abiertas, es decir, que en los establecimiento seguirán yendo los profesores y autoridades.

"Nadie podrá ingresar a la Argentina", expresó el primer mandatario. La frontera de la Argentina se cerrará por los próximos 14 días, es decir, que no entrará ninguna persona que no sea del país, ya sea por vía terrestre y aérea. Cabe destacar que todos los argentinos que estén fuera de la nación podrán ingresar con normalidad.

Con respecto a los espectáculos, cines, y lugares con números mayores en concurrencia de gente se cerrarán.

Respecto al licenciamiento será para todos los mayores de 65 años, ya que son el grupo con más riesgo por la propagación de este virus, también al cuidado de las personas que tienen problemas de salud y tienen menos de 65 años.

"Estamos luchando con un enemigo invisible, todos tenemos que tener conciencia que el virus nos puede atacar y que nosotros podemos dañar a los demás"

Ante esta situación, dijo que será inflexible para el que no cumpla la cuarentena: "El que no cumpla la cuarentena lo vamos a perseguir. La soberbia de un tonto no va a poner en peligro a la Argentina". Con esta frase, también pidió a todos los gobernadores mano dura para el que no cumpla la cuarentena.