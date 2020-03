La amenaza de un concejal a su novia: "Si quiero, te mato"

Matías Casaretto, concejal de Tigre por Juntos por el Cambio, se pidió licencia luego de que se difundiera un video en las redes sociales en el que se lo ve amenazando de muerte a su ex pareja. El funcionario salió a hablar sobre la situación y aseguró que se trata de una "operación política".

"Si quiero, te mato", dice Casaretto en un video casero grabado por su ex pareja, quien lo denunció ante la Fiscalía de Género de General Pacheco luego de sufrir varios episodios de maltrato durante el último año y medio.

En el video que trascendió en las redes sociales, puede observarse al concejal en medio de una discusión de pareja con su ex novia. "¿Tenés miedo de que te cague a piñas, boluda?" y "Yo si quiero te mato", son algunas de las frases que se escuchan en el archivo.

Tras la divulgación del video, el funcionario pidió disculpas a través de un comunicado y expresó que lo ocurrido no está relacionado con su forma de vincularse con los demás. Agregó que la viralización del video se trata de una operación política y el maltrato fue producto de estrés emocional.

"En primer lugar, quiero pedir disculpas por actitudes que nada tienen que ver con mi visión del vínculo entre las personas. Debo hacer público mi profundo arrepentimiento de una reacción que, producto de un enorme estrés emocional, no se condice con mis valores ni con los que la enorme mayoría de las personas consideran apropiados. Quiero decir que durante meses he sido presionado antes de la publicación de este video, y en todo momento me mostré allanado a que la justicia y los profesionales resuelvan este diferendo", explicó.

Añadió también que se encuentra bajo la ayuda de profesionales de la salud y a disposición de cualquier requerimiento judicial del que aún no fue notificado. "No solo no existe ninguna causa penal, si no que en ningún momento realicé actos de violencia física contra la persona que graba la discusión. Se trata de un video editado con el fin de manipular una situación de la vida privada con la finalidad de desacreditar mi persona", dijo.

"La difusión pública y la edición del video de mi vida personal realizada sin mi consentimiento, que incorpora terceros que nada tienen que ver en esta situación, y menciona la agrupación política a la que pertenezco, revela la existencia de una operación política de carácter extorsivo, ya que durante los últimos días diferentes referentes políticos mencionaron la intención de dar a conocer este hecho de mi vida privada en los medios, y no en la justicia donde correspondería", señaló el concejal.

"Me encuentro a disposición de la Justicia. Aporté el video completo, en el que se aprecia toda la situación y solicito a los medios de comunicación abstenerse de reproducir un video de la vida privada sin mi consentimiento ni el de la persona que lo filma. Publicar dicho video solo tendrá como consecuencia participar de una operación política, ya que a los efectos de la justicia ya ha sido aportado", añadió.

Al concluir, manifestó: "En última instancia quiero comunicar que la persona que yo quiero ser, es la que presentó el proyecto de implementación en Tigre de la Ley Micaela, y que en todo de acuerdo con ella me preparo para participar de cuanta capacitación y taller me ayude a reparar el daño que pude haber cometido, y ser mejor persona y aún mejor representante de los vecinos".