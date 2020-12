¿Un salame o un caballero? Tu personalidad, según tu signo, define tu conducta

Aries

Es un chico que puede atraerte gracias s su gran energía y su entusiasmo por la vida, ama los retos y la libertad, por eso saldrá corriendo si eres celosa y posesiva. Le gusta ordenar pero no que lo manden, tendrás que ser paciente con él, puede ser terco y muy inquieto.

Se ofende fácil y tarda en perdonar, pero no se da por vencido cuando algo o alguien realmente le interesa.

Tauro

Su fuerza de voluntad es admirable, no le teme al trabajo duro y cuando decide algo hace todo por cumplirlo. Es tranquilo, estable, conservador, le gusta hacer las cosas bien pues quiere que lo traten bien, es todo un caballero. Siempre sale adelante pero eso sí, no lo harás cambiar de opinión fácilmente.

Otra de sus debilidades es que les gusta el lujo y puede caer fácilmente en el exceso de la comida y la bebida.

Géminis

Son hombres muy complejos pues su carácter vale por dos, es complejo y contradictorio. Aunque disfrutan las aventuras, se aburren rápido, pero pueden ser muy cariñosos, amables y generosos si sabes ganar su corazón.

Se desaniman fácilmente, les gusta que los trates bonito, que los halagues y que les des toda tu atención-

Cáncer

Pueden ser muy tímidos y aburridos o brillantes y famosos, no es fácil descifrar su carácter. Pueden endulzarte el oído, buenos para hablar, para impresionar, con tendencias al arte, aman estar en casa con la persona que aman.

Leo

Cuidado, es el signo más dominante del zodiaco, creativo, extrovertido, toda una fiera, ambicioso, valiente y seguro de todas sus capacidades. Su amor por el lujo y el poder puede nublar sus sentimientos, no se tientan el corazón para destruir a quien consideran sus enemigos y a veces es tanto su ego que pueden quedarse solos.

Virgo

Son hombres con el corazón de oro, observadores, pacientes, aunque al principio parecen muy fríos y por lo mismo no hacen muchos amigos con facilidad. Si tienes un problema será el primero en ofrecer su ayuda, aman aprender y analizar las situaciones. Son hombres muy considerados y cuando hay desacuerdos siempre te escucharán para encontrar una solución.

Libra

Todos unos caballeros. Los hombres de libra son muy civilizados, encantadores, elegantes, amables y pacíficos, no les agradan los conflictos y valoran el esfuerzo de los demás, son buenísimos para trabajar en equipo.

Su lado oscuro es que opinan de todo y les cuesta entender cuando no tienen la razón, tampoco cambian de opinión fácilmente.

Escorpión

Otro de los signos que debes tratar con pinzas, pues aunque pueden ser tranquilos y demostrar una gran fuerza de voluntad, si los lastiman no se detienen hasta destruir a quien lo hizo.

Pueden ser muy críticos y resentidos pero si te ganas su corazón, será tuyo por siempre.

Sagitario

Otro de los grandes enamorados dentro de los signos del zodiaco. Son hombres muy positivos, no le teme a los problemas y da todo por encontrar una solución pero sin olvidar sus sentimientos. Es un gran organizador, ama los proyectos nuevos pero se desesperan cuando no vas a su ritmo y se vuelven muy exigentes.

Capricornio

Si buscas una relación larga, este es el chico para ti, estable, seguro y tranquilo. Suele ser muy justo y exigente porque siempre trata de ver lo mejor de los demás, a veces cae en el pesimismo, pero no teme pedir ayuda, los malos momentos serán menos.

Acuario

Son hombres muy honestos, si te consideras sensible no te conviene. Acepta cuando se equivoca, no teme pedir perdón, es muy tolerante, no tiene muchos amigos pero los que lo son, los valora por siempre.

Piscis

Este hombre es como el mar, como el agua, tranquilo, amable y paciente, sensible a los sentimientos de otros, simpáticos y siempre tiene una palabra de ánimo. Su carácter es amable, cariñoso y amable, muy creativo y artístico, jamás te aburrirás a su lado.