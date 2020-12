Una caja de sorpresas: estos son los signos que nunca se sabe cómo pueden reaccionar

Hay personas que son transparentes y ante determinada situación uno puede tener una idea más que acertada de cómo reaccionarían.

Pero hay otras, que salpicadas por la influencia de sus signos del zodíaco, uno nunca termina de anticipar qué camino tomarán ante determinada circunstancia.

Aries

El ariano prefiere controlar las situaciones y esto le hace tomar la iniciativa. Actuar de forma inesperada y sorprender a todos es parte de su vida, ya que no teme las consecuencias y le gusta romper las reglas. Este signo no pierde el tiempo.

Sagitario

Al Sagitario no le gusta nada que sea predecible y prefiere guiarse por sus instintos. Suele tener suerte y confía en que la vida se encargará de sacar lo mejor, aunque tome acciones arriesgadas e inesperadas. Este signo se siente muy limitado cuando duda y prefiere hacer lo que quiere incluso si tiene que lidiar con problemas.

Acuario

El Acuario no se limita a seguir los patrones y las actitudes inesperadas son parte de su vida. Le gusta correr riesgos y no teme que su futuro cambie, por eso ignora las limitaciones. Este signo siempre buscará conocer nuevas experiencias y no tomará el camino fácil, pero lo que puede sorprenderte al final.

Cáncer

El Cáncer se deja guiar por sus sentimientos y emociones. Por tanto, toma acciones inesperadas, que pueden ser positivas o simplemente tener consecuencias complicadas. Puede que intente ser más racional, pero su corazón siempre tendrá un peso importante en sus decisiones.