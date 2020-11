Según un almirante, la Armada sabía dónde estaba el ARA San Juan 20 días después que se hundió

Unos 20 días después de su desaparición en 2017, el gobierno de Mauricio Macri sabía dónde estaba hundido el submarino militar ARA San Juan con sus 44 tripulantes, dijo un contralmirante en declaraciones ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La revelación pertenece al alto mando de la Armada Argentina Enrique López Mazzeo y fue dada a conocer por Infobae.

La posición del sumergible argentino la habría revelado el buque chileno Cabo de Hornos, siempre según la declaración de López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y uno de los imputados en la causa por el hundimiento del navío.

Como contó Clarín, la Armada ya había indicado en noviembre de 2017 que esa era el área más probable para encontrarlo. Fuentes militares habían explicado que el hallazgo del ARA estaba en el sitio llamado “1 área 15A-4” a pocas millas del originalmente llamado “punto dato Cabo de Hornos 1” en referencia al buque científico chileno que registró los primeros contactos en noviembre de 2017 y del último mensaje radial que había enviado el San Juan antes de desaparecer.

En base a esos datos del Cabo de Hornos y otros, en noviembre de 2017, oficiales de la Armada Argentina encargados de la búsqueda habían recomendado aceptar un robot minisubmarino ofrecido por Gran Bretaña pero por motivos que se desconocen el entonces jefe de la marina de guerra, almirante Marcelo Srur, desechó la posibilidad.

El submarino había perdido contacto con sus mandos y base el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba en el mar Argentino con 44 personas a bordo (43 hombres y una mujer) desde Ushuaia (extremo sur del país) hacia Mar del Plata y recién fueron hallados sus restos un año después, el 17 de noviembre de 2018, muy cerca del punto de la desaparición, a 907 metros de profundidad

El ARA San Juan se hundió a la altura del golfo San Jorge, posiblemente a causa de una implosión. Dieciocho países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate, durante quince días, sin resultados. Al año siguiente, el gobierno de Macri contrató a la empresa privada Ocean Infinity e inició una segunda búsqueda que concluyó con el hallazgo.

El ex oficial declaró ante el tribunal superior integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra (presidente), Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman para defenderse del procesamiento que el 31 de enero pasado le dictó la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yánez, por no haberse asesorado debidamente ni ocuparse personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura

"Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera que fue el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate) teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos", declaró López Mazzeo.

Es la primera vez que se reconoce públicamente que el "contacto" que a través del sonar (sonido, no imágenes) realizado por el buque chileno pertenecían al ARA San Juan.

"En caso de confirmarse lo que dijo López Mazzeo ante el tribunal estamos frente a un escandalo sin precedentes", dijo a Infobae la abogada Valeria Carreras, quien junto a Fernando Burlando integran la querella mayoritaria y que han impulsado, incluso, las imputaciones en la causa del ex presidente Macri, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y del ex jefe de la Armada, el almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur

La solicitud contó con el acompañamiento del fiscal de Cámara y ahora será el tribunal quien deberá decidir si acepta o no las nuevas imputaciones solicitadas.

Fuente: Clarín