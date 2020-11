“Los ayudadores”: una campaña diferente sobre la desigualdad en las tareas del hogar

Un divertido video cuenta una breve pero contundente historia de cuatro mujeres que colapsan mientras se encargan de alguna tarea del hogar. Es en ese momento en que aparecen sus parejas, listos para ayudar. "¿Por qué no me dijiste?", "Tenés que pedirme, yo no puedo adivinar", son algunas de las intervenciones de los cuatro protagonistas del spot lanzado en el marco de la campaña #YoMeOcupo.

Esta propuesta promueve la conversación entre varones acerca de su rol en casa y busca visibilizar el impacto que tiene en las mujeres la carga mental que implica pensar, planificar y coordinar las tareas del hogar y de cuidado, informaron desde la organización.

La ONU y la Unión Europea (UE) lanzaron esta campaña que pone en jaque la figura de los "ayudadores", aquellos que contribuyen a las tareas del hogar, sin repartirse equitativamente los roles con las mujeres. En Argentina, el spot estuvo a cargo de Spotlight, una alianza de la UE y las Naciones Unidas para poner fin a las violencias contra niñas y mujeres.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en nuestro país, las mujeres dedican 6,4 horas diarias a las tareas del hogar, pero los hombres sólo lo hacen 3,4 horas. A lo que debe sumarse que el 84% de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres, lo que refuerza aún más esa sobrecarga casi silenciosa.

El video cargado de humor, pero mucha conciencia, recorre todas historias y perfiles de muchas mujeres a lo largo del país, lo cual comprueba el verdadero éxito de la campaña.

