Si hay vacuna, se vienen las vacaciones: mirá como le irá a cada signo

Aries

El verano será súper intenso para las personas que nacieron bajo el signo de Aries.

A medida que avancen las semanas, se dejarán llevar por el romanticismo de Venus y sentirán un deseo irrefrenable de reconquistar a su pareja o de ir en busca del amor.

Habrá una gran cantidad de oportunidades para vivir aventuras y dar rienda suelta al costado lado más romántico y sensual. Las estrellas indican que las relaciones que se formen en este período tienen muchas posibilidades de prosperar. Sin embargo, también es posible que surjan algunos conflictos por culpa de la necesidad de ser el centro de atención.

Tauro

Tras la primavera, las personas que hayan nacido bajo el signo de Tauro tendrán que poner en orden su vida sentimental. Después de unos meses de encuentros y desencuentros con la pareja, será el momento de tomar decisiones de cara al futuro en común.

Las relaciones que no valgan la pena no prosperarán. Y las que sí lo valgan saldrán adelante mucho más estrechas y fortalecidas.

Sin embargo, todavía quedará un bache por superar en el camino. Las estrellas indican que podría reaparecer alguien del pasado y que su presencia podría dar vuelta toda la situación. Es por eso que el futuro de la relación dependerá de la oportunidad que se le dé a esta última persona.

Géminis

Las personas nacidas bajo el signo de Géminis tuvieron que afrontar grandes retos en el trabajo y en el amor a lo largo de las últimas semanas y este verano seguirán en esa lucha.

La llegada del verano hará que recuperen las ganas de relacionarse y estarán mucho más abiertas a los sentimientos. Quienes estén en pareja se acercarán de nuevo a ella para limar asperezas; quienes no tengan pareja habrán encontrado un buen momento para salir del encierro e ir en busca del amor.

Cáncer

Los ajetreos en la vida laboral y sentimental han sido los protagonistas durante los meses para las personas del signo de Cáncer. A lo largo del verano tendrán que acabar de asentar las bases del futuro inmediato.

Apenas comience la estación, el amor podría llamar a la puerta de quienes no tengan pareja. De entrada, rehuirán el compromiso. Pero poco a poco irán perdiendo el miedo a amar y dejaránl a puerta abierta a una relación mucho más seria y estable.

Después de una etapa marcada por las dudas y las inseguridades con respecto a la persona amada, se la volverá a ver con la mirada limpia y llena de esperanza.

Leo

Las personas nacidas bajo el signo de Leo debieron tenido que poner orden en su vida y ahora tienen una imperiosa necesidad de descansar. A lo largo del verano, tendrán que debatirse entre ser fiel a tus compromisos o dejarse llevar por sus ansias de libertad y susdeseos de escapar de los malos momentos.

Aquellos que estén solteros tendrán un problema: nadie parecerá lo suficientemente bueno como para renunciar a su independencia.

Quienes tengan muchos años en pareja, enfrentarán otra situación: se enojarán o molestarán por cualquier tontería.

Virgo

Sentimentalmente hablando, las personas que pertenecen al signo de Virgo vivirán meses veraniegos de lo más intensos. Las estrellas indican que tendrán las emociones a flor de piel y sentirán cosas que jamás habían sentido.

Por un lado, como estarán más sueltas, disfrutarán muchísimo más de tus relaciones personales. Pero, por otro lado, también se sentirán muy expuesta y eso acrecentará su desconfianza y su inseguridad a la hora de abrir tu corazón a los demás.

Si llevan mucho tiempo en pareja, se replantearán muchas cosas acerca de su relación. Y si están empezando, necesitarán distanciarse un poco para saber qué es lo que quieren realmente.

Libra

Tras la primavera, las personas que pertenecen al signo de Libra tendrán la necesidad de poner en orden todo lo que se ha removido últimamente y el verano será el mejor momento para hacerlo.

A medida que pasen las semanas, tendrán que hacer un esfuerzo para dedicar el tiempo necesario a la pareja. Estarán ocupados con el trabajo y sus proyectos personales, lo cual prácticamente no tendrán tiempo de respirar. La parte positiva es que la pareja y todas las personas del entorno más cercano comprenderán perfectamente el momento que los Libra están viviendo.

Escorpio

La llegada del verano va a ser crucial para las personas que nacieron bajo el signo de Escorpio. Después de una primavera súper intensa, empezarán a recoger los frutos de lo que han sembrado durante los meses anteriores.

Sin embargo, no podrán evitar tener algunos roces con la pareja o los seres queridos. Es más que probable que surjan algunas discusiones por pensar muy distinto en algunos temas importantes. Pero no hay nada que temer. Si están dispuestas a dialogar y a reconocer sus propios errores, las personas de Esocorpio no tendrán demasiadas dificultades para superar este bache. Ahora, si se niegan a dar el brazo a torcer y no lo solucionan, la situación podría desembocar en una crisis que haga replantearse seriamente la relación de pareja antes de la vuelta al trabajo.

Sagitario

Quienes hayan nacido bajo el signo de Sagitario deben prepararse para un verano súper decisivo. A medida que vaya avanzando, empezarán a tener más claro qué es lo que esperan exactamente del amor y se pondrán manos a la obra para conseguirlo.

A pesar de que no será fácil y que pueden surgir discusiones y malentendidos con mucha facilidad, sabrán cómo manejarlos y llevarlos hasta su terreno. Por un lado, tendrán ganas de estrechar los lazos con las personas a las que quieren, en general, y con la persona amada, en especial. Sin embargo, por otro lado, temerán que eso les haga perder su preciada necesidad de libertad e independencia. La clave a la hora de tomar cualquier decisión es hacer las cosas con el corazón en la mano y sin vueltas.

Capricornio

Los últimos meses han sido duros pero muy positivos para las personas de Capricornio. Este verano toca afianzar lo conseguido. En el trabajo, buscarán la manera de aprovechar al máximo su potencial. Con la llegada de las vacaciones y a medida que los sentimientos se vayan calmando, empezarán a plantearde seriamente hacia dónde quieren dirigir tus relaciones.

Si están en pareja, pondrán las cartas sobre la mesa para expresar qué es lo que sienten y qué es lo que esperan de la relación. La complicidad y la intimidad serán claves a la hora de estrechar lazos.

Acuario

Este verano, las personas nacidas bajo el signo de Acuario podrían empezar a cosechar los frutos del enorme esfuerzo a través de más ingresos, un aumento de sueldo o quizá una oferta de empleo. Además, en el verano estarán mucho más sueltas y expansivas que de costumbre, y tendrán la oportunidad de reavivar la llama de la pasión junto a la persona con la que comparten su vida, o de conocer a personas súper interesantes.

Piscis

Loa nacidos bajo el signo de Piscis tendrán un verano de lo más enriquecedor. En el trabajo, si las responsabilidades pesan o aburren, pueden proponer otras o poner en marcha iniciativas en las que puedan sacar a relucir todas sus habilidades.

En el amor, influenciadas por el romántico Venus, estarán mucho más sensibles que de costumbre. Será un buen momento para analizar lo que sienten y establecer qué es lo que esperan realmente de sus relaciones. Tan pronto como lo hagan, su vida sentimental empezará a estabilizarse y podrían tener incluso la oportunidad de superar ciertos traumas de su pasado amoroso que arrastran como una pesada carga desde hace tiempo. Quienes estén en pareja, encontrarán un gran momento para hacer cosas juntos y ser cómplices.