Cada signo oculta algo: ¿qué es lo que no quiere revelar el tuyo?

ARIES

Si bien se muestran súper aventureros y valientes, los arianos se asustan fácilmente en el fondo. Pueden parecer demasiado competitivos pero es porque Aries tiene una fuerte dependencia al amor, a sentirse querido, una necesidad fuerte de impresionar a los que quiere.

TAURO

Tauro no sabe como coquetear y trata de disimularlo permanentemente. Cuando se enamora y se lanza a sentir algo, solo entregará una pequeña parte de su ser pero buscará que no se note a no ser que sienta que es correspondido al 100.

GÉMINIS

En lo más profundo de su corazón, Géminis tienen una fuerte inseguridad en lo que respecta al amor. Géminis necesita que le den mucha confianza para abrirse del todo. Los geminianos son muy inteligentes, y es por eso que les gusta analizar lentamente todo lo que encuentran.

CÁNCER

Cáncer es muy propenso al juicio y al prejuicio. Tienen miedo a ser lastimados por la gente que quieren por eso tienden a ocultarlo como pueden, mostrándose agresivos, o a veces incluso enfadados.

LEO

Leo se muestra avasallante, poderoso y buscando ser el líder en todo momento. Sin embargo Leo tiene dudas sobre sí mismo, muchas, piensa si es lo suficientemente valioso para los demás, piensa si está haciendo bien o mal las cosas, y tiene inseguridades.

VIRGO

Batalla mucho con sus impulsos. Es muy observador, analizador y detallista por eso le asusta probar de nuevo, lanzarse a apostar sin saber del todo si va a ganar.

LIBRA

Parece como siempre estuviera bien pero ciertamente no es así. Puede parecer equilibrado pero en secreto, pierde el control muchas veces, aunque siempre intenta que el mundo vea que a pesar de todo sonríe. Lo que el mundo no sabe es que a veces sonríe pero está roto.

ESCORPIO

Escorpio nunca mostrará su verdadera personalidad y siempre tendrá algo guardado. Tienen miedo a la traición, a las personas desleales, tienen miedo a poder ser vulnerables ante los demás por eso jamás se mostrarán tal cual son.

SAGITARIO

Sagitario suele mostrarse libre e independiente de quienes lo rodean pero lo cierto es que apenas se enamora se entrega completamente volviendo esa independencia en dependencia. Tratará de no demostrarlo pero eventualmente se verá la verdad de sus sentimientos.

CAPRICORNIO

Son todo un misterio. Capricornio piensa en el pasado, en las oportunidades perdidas, en lo que no hizo y le cuesta mucho perdonarse.

ACUARIO

Acuario se siente desconectado emocionalmente de muchos de los que le rodean. Por más que se muestre abierto, sociable e interesado pocas veces conecta realmente. En el fondo se siente solo, a pesar de ser sociable.

PISCIS

El secreto de piscis es que bajo su dulzura, su comprensión y su empatía con cada una de las personas que lo rodean, puede volverse loco cuando se enamora, loco de amor, y volverse posesivo.