Whipala, la enseña de la igualdad: ¿cuánto se conoce sobre su significado?

Muchas veces al tratar temas que tienen que ver con los pueblos originarios, inmediatamente se reproduce este símbolo en la mente de quienes conocen las diferentes causas. Pero es así también que muchos desconoces su procedencia y significado a la hora de interpretarla, ya que es muy diferente a las diferentes banderas del mundo que se conocen por su inigualable atractivo y diseño.



La bandera wiphala es una enseña cuadrangular de siete colores repartidos en 49 cuadrados y es utilizada en tareas, rituales y ceremonias por algunas etnias de la cordillera de los Andes. Dichos colores pueden cambiar su disposición según el pueblo andino representado.



Es por esto último que se reconocen cuatro tipos de wiphala, ya que cada una tiene un color diferente en la banda diagonal del centro que la diferencia de las otras:



(Versión de la wiphala según cada uno de los cuatro territorios del Tahuantinsuyo)



-la Collasuyu, en Chile, Argentina, Bolivia y Perú

- la Antisuyu, en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia

-la Chinchasuyu, en Perú, Ecuador y Colombia

- el Cuntisuyu en algunas zonas de Perú.



En idioma aymará, La palabra wiphala significa objeto flexible, ondulante y cuadriculado, según afirmó el historiador Germán Choquehuanca al PIEB (Periódico digital sobre investigación de Bolivia), quien asegura en sus estudios que la bandera multicolor surgió "con un sentido pacífico, pero se convirtió en guerrera desde la llegada de los españoles", hito histórico que inspira este especial.



Aunque se desconoce la fecha exacta de la creación de la wiphala, muchos historiadores a lo largo del mundo reconocen que es antigua y pertenece a todos los pueblos indígenas del imperio Inca.



Esta bandera está presente especialmente en Bolivia (reconocida constitucionalmente como símbolo del Estado de Bolivia desde el año 2008, durante la gestión de Evo Morales) y en Perú, simbolizando las costumbres andinas, siendo izada en acontecimientos sociales y culturales andinos como en los matrimonios de la comunidad, nacimientos, bautismos, entierros, etc.

En tiempos ancestrales, la bandera indígena tenía diferentes significados en el sentido agrícola, textil, festivo y como calendario. La explicación del colorido de la enseña se remonta a la unión de dos arcoíris. El historiador Choquehuanca rediseñó la bandera en 1979, sobre el modelo de una wiphala plasmada en un vaso expuesto en el museo Abad de Cuzco de Perú, que tenía 14 cuadrados.



He aquí la explicación de su colorido diseño, lo cual no es al azar y cada uno expresa un significado en particular:

-El rojo es el planeta Tierra, la expresión del hombre andino

-El naranja es la sociedad y la cultura, la preservación y procreación de la especie humana

- El amarillo es la energía y fuerza, expresión de los principios morales

-El blanco es el tiempo, la expresión del desarrollo de la ciencia y la tecnología, también del arte y el trabajo intelectual

- El verde es la economía y la producción andina, riquezas naturales de la superficie y el subsuelo, la flora y fauna

-El azul es el espacio cósmico, el infinito, la expresión de los sistemas estelares y los fenómenos naturales

- El violeta es la política y la ideología andina, la expresión del poder comunitario y armónico de los Andes.