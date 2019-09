Dime de qué signo eres y te diré cómo eres en la cama

Vamos a dar una vuelta por los signos y a saber un poquito más sobre sus gustos y preferencias sexuales. Y quien sabe… igual esta noche sea “la noche”, la primera de otras muchas que estaremos deseando que lleguen.

ARIES

Con el talante conquistador de Aries, que nadie dude que antes, durante y después, con Aries habrá un poco de todo, como en todas la batallas. En primer lugar, Aries caza, persigue y consigue. Y todo lo hace con ardor, pasión e impulsividad. A Aries nos lo vamos a encontrar en la cama o donde sea, porque cualquier sitio es bueno, entregado a satisfacer sus deseos sexuales rápidamente, con voracidad, con poca paciencia y mucha lucha y refriega. Y como le toques el pelo o la cabeza, su rendición será absoluta aunque antes haya sido el dominador absoluto.

TAURO

La sensualidad de Tauro va por delante, por que Tauro es sensual desde que se levanta hasta que se acuesta. ¡Cómo no iba a serlo entre las sábanas! Más si cabe. Tauro se “calienta” con todo lo que vea, toque u oiga. Y como encima le guste mucho, se pondrá a cien. Con Tauro se puede esperar todo bueno en el sexo pero a su tiempo, porque no se lanza como un cosaco. Mejor tomar la iniciativa sabiendo que la receptividad de Tauro, ya caliente, es máxima. Y como funcione… Tauro querrá disfrutar del sexo todo lo que pueda. A cualquier hora. Con su toque posesivo, claro, eso para quien le guste el asunto.

GÉMINIS

Con Géminis el sexo es fácil, divertido, lleno de energía… antes de llegar a la cama, siempre se presta al coqueteo, entre medias sigue coqueteando y cuando acaba, también. En Géminis hay dos cosas que le funcionan muy bien: la imaginación que tiene para todo lo sexual y lo bien que se le da susurrar al oído cualquier cosa que se le ocurra. Que podrá ser romántica o la mayor guarrada si hace falta. A gusto del consumidor. De su pareja, Géminis espera diversión y estímulos, de todo tipo. Que se lo digan, que se lo hagan en cualquier lugar y que nunca haya ningún límite si los dos quieren.

CÁNCER

Cáncer no se lanza al sexo de cualquier manera. Mejor si hay algo de sentimientos, mucha complicidad… Cáncer necesita sentirse cómodo, deseado. Una vez en situación, su empatía le hará un/a amante sin igual porque sabrá satisfacer cualquier necesidad del otro. Su placer es el placer de quien tiene enfrente, arriba o abajo, en cualquier postura. Y cuanto más enamorado está, mejor sexo ofrece Cáncer. Todo un derroche de pasión y creatividad que se acentúa cuando antes del sexo ha habido una cita romántica. Tras ella, Cáncer siente que puede dar y recibir y explotar de puro gusto.

LEO

La seguridad de Leo en la vida le ayuda mucho a ser también muy seguro como amante. Si ama a su pareja, la hará sentir en el séptimo cielo al darle todo cuanto pueda necesitar. Si la pareja es eventual, Leo puede ser igualmente alguien muy potente sexualmente. Para cada cita sexual, si Leo puede, crea los mejores y más sensuales o románticos escenarios. Los juegos preliminares le gustan mucho y las conversaciones post para contarse cómo se sienten también. Y como Leo haya tenido buena nota, que se prepare quien sea porque le gusta ir a por matrícula de honor.

VIRGO

Que nadie se fie con Virgo como amante porque toda su dulzura y castidad a primera vista puedan dar muchas sorpresas después. Conforme Virgo se va sintiendo seguro, se va soltando en todas las manifestaciones orales, tocamientos y demás, y su destreza sexual es espectacular. Virgo se lo toma en serio, quiere ser útil hasta en la cama. Y como vea que da placer, habrá encontrado un nuevo sentido a su vida. Virgo se crece en sexualidad y sensualidad si siente algo por la otra persona. Y aunque prefiere dar placer a que le den, cuando se relaja, da gusto verle disfrutar.

LIBRA

Libra es sensual antes, durante y después. Sus maneras son también finas y no se calienta mucho cuando ve unas formas poco delicadas para llevarle a la cama. Y decimos llevarle porque Libra se deja llevar, aunque que nadie se engañe. Libra se deja llevar pero en el fondo está controlando toda la situación desde el principio. Con Libra nadie sabrá quien lleva a quien. Pero fueron los dos, que es lo que importa. ¿Y qué hicieron? De todo, pero tranquilamente, con cariño y sensibilidad, romanticismo, sensualidad. Y cuando haya “excesos”, Libra encantado. Sonreirá mucho pero no soltará prenda de lo que ha hecho la noche anterior.

ESCORPIO

Escorpio tiende al deseo y a la lujuria, a la intensidad y al romance. Cuando todo eso se une, da lugar a un sexo espectacular. El sexo con Escorpio da mucho que hablar. Y nada es mentira, si no, no hablaría de él medio universo. Escorpio es un amante incansable pero claro, no todo el mundo le vale, aunque parezca que sí. Escorpio necesita sentir una conexión y una química especial y eso no está en manos de nadie. Cruzar los dedos y que te toque. Y si te toca, pues será como una especie de lotería. Ojo, a ratos, la intensidad puede ser algo desequilibrante y como que te posee. Pero no podrás hacer nada.

SAGITARIO

A Sagitario el sexo le parece algo perfecto para hacer las 24 horas del día. Y cuanto más coqueteo haya habido de antes, mejor que mejor. Le gusta probarlo todo y le gusta repetir si le ha gustado; le gusta el sexo divertido, sin dramas, sin compromiso. Si es con una pareja estable, le apetecerá siempre mientras sea estimulante y no se caiga en las rutinas. Sagitario necesidad variedad y si no es en cuanto a parejas tendrá que ser en cuanto a maneras, formas, posturas o lugares. Todo le vale.

CAPRICORNIO

El responsable Capricornio es en temas sexuales la gran sorpresa del Zodiaco. Como que a todo el mundo le cuesta imaginarle entregado al sexo, sin ropa y dispuesto a pasar un buen rato. Pues hasta para eso Capricornio se lo toma en serio. Y puede ser un/a amante excepcional. De los mejores. Sabe conquistar con algo de misterio, en la cama aguanta y quiere, pide y da, sabe complacer y pide ser complacido. Lo mejor es que a primera vista nadie se imagina lo que Capricornio puede dar de sí poco después.

ACUARIO

Igual que Acuario no es una persona convencional, en el sexo no será nada convencional. Le gusta ir contracorriente y si su pareja es tradicional enseñarle el Kamasutra, y si su pareja ha probado de todo, enseñarle cómo disfrutar con la postura del misionero como no lo ha hecho nunca. Acuario es de sorprender. Sobre todo porque si los temas sentimentales le desconciertan más, cuando se trata de sexo, sólo sexo, sabe aislarse de emociones profundas y disfrutar al máximo. Y no dirá nunca que NO a nada cuando se trata de sexo. Ole.

PISCIS

La sensualidad es buena para el sexo porque te hace sentir de manera diferente. Esta lección la trajo aprendida cuando nació Piscis y la perfecciona cada día. A sus relaciones sexuales también les añade imaginación, romanticismo y mucho juego. El resultado es adictivo. Las parejas de Piscis siempre quieren más. Y Piscis, se crece cuando se lo piden porque para el pececito el sexo es también una bonita manera de amar.

