Mejor no hacerse ilusiones con ellos: los signos que pueden ser aburridos en la cama

No todos los signos del zodíaco brillan en la intimidad. Algunos son demasiado tímidos o tradicionales entre las sábanas. Otros pretenden que sea la pareja quien haga todo. ¿Los más aburridos? Son tres:

Libra: Siempre buscan que el otro tome la iniciativa. Son muy egoístas en la cama. Sólo quieren disfrutar.

Tauro: A este signo le gusta hacerse de rogar, por lo que se dejará tocar y besar antes de reaccionar. Hay quienes los considera egoístas por no buscar el placer de su compañero de sexo, pero otros les etiquetan directamente de aburridos. A este signo del zodiaco le encantan las relaciones sexuales en las que él es el protagonista.

Capricornio: El sexo de los Capricornio es considerado 'demasiado tímido'. No se atreve a pedir lo que realmente le gustaría, porque teme ser juzgado. Hasta que no pasa por un proceso de reflexión y se da cuenta de que debe preocuparse menos por lo que la gente pueda pensar de ellos, no hace lo que realmente le apetece.

Fuente: Los Andes