El líder de la iglesia ortodoxa rusa justificó la invasión a Ucrania: "Hay desfiles de gays"

Para el máximo referente de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, el patriarca Kirill, uno de los motivos que sumó a la invasión de Vladimir Putin a Ucrania hace casi dos semanas fueron los “desfiles gays”.

“Para entrar en el club de esos países, es necesario celebrar un desfile del orgullo gay. No para hacer una declaración política, ‘estamos con ustedes’, ni para firmar ningún acuerdo, sino para celebrar un desfile gay. Y sabemos cómo la gente se resiste a estas demandas y cómo esta resistencia es reprimida por la fuerza. Esto significa que se trata de imponer por la fuerza un pecado condenado por la ley de Dios”, aseguró Kirill según publicó CNN.

En esa línea siguió: “Si la humanidad reconoce que el pecado no es una violación de la ley de Dios. Si la humanidad acepta que el pecado es una de las opciones de comportamiento humano, entonces la civilización humana terminará ahí. Los desfiles gays están pensados para mostrar que el pecado es una de las variantes del comportamiento humano”.

“Lo que está ocurriendo hoy en el ámbito de las relaciones internacionales, por tanto, no solo tiene un significado político: se trata de la salvación humana, de dónde acabará la humanidad”, aseguró el religioso y sumó: “Todo lo que digo no tiene solo un significado teórico y no solo un significado espiritual. En torno a este tema hay hoy una verdadera guerra. Hemos entrado en una lucha que no tiene un significado físico, sino metafísico”.

El patriarca luego pidió: “Si vemos violaciones de la ley de Dios, nunca soportaremos a los que destruyen esta ley, difuminando la línea entre la santidad y el pecado, y más aún a los que promueven el pecado como ejemplo o como uno de los modelos de comportamiento humano. En torno a este tema existe hoy una verdadera guerra”.

Recién sobre el final llamó a que se termine la guerra: “Debemos rezar para que la paz llegue cuanto antes, para que la sangre de nuestros hermanos y hermanas se detenga, para que el Señor incline su misericordia hacia la sufrida tierra del Donbass, que lleva ocho años soportando este triste signo, generado por el pecado y el odio humanos”.

Fuente: La Nación