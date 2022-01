"¿Por qué me soltaste la mano?": según su signo, ¡estas novias son de terror!

De acuerdo a lo que nos cuenta la astrología, hay signos del zodíaco que a la hora de ser pareja... ¡son novias de terror!. Es la típica mujer que hace escena de celos por todo, que de la más mínima situación hace un escándalo, y que no dudará hacer un verdadero infierno una relación de noviazgo.

Así que acá te damos un ranking de las tres "peores novias" según su signo.

VIRGO

En 3º lugar están ellas. Es la mujer celosa y muy crítica con todo. Eso puede llevar a que muchas relaciones termine. A veces piensa que podría encontrar algo mejor y quizás de una pelea absurda puede hacer un mundo y empezar a replantearse muchas cosas. Tiene aguante pero a la vez busca algo perfecto. Ella sabe a lo que está jugando. La otra persona quizás no.

CÁNCER

No es una mala pareja, no hablamos de eso si no de cuáles son las novias que dan más miedo según su signo. Y el Cangrejo es una de ellas. Tienen un corazón de oro pero no vayas a malas con ellas porque saben ser las más duras del mundo, aunque por dentro puedan estar temblando y haciendo algo que va en contra de sus principios. Si se ve acorralada por lo que sea, buscará en su memoria y será la persona más mala de la tierra.

ESCORPIO

Ocupa el puesto número 1 porque aunque pueda ser una persona maravillosa y de la que todo el mundo debería aprender algo, también puede llegar a ser la más aterradora de todas cuando está de malas. Ellas lo controlan todo, tienen poder sobre las relaciones en las que andan metidas. Llámalo como quieras pero son buenas organizando y moviendo ficha. Puede parecer por momentos fría y desalmada, y también contundente y dura.

(Fuente: Horóscopo Negro)