Con ellos quedate más que tranquila: conocé a los tres signos que son pura fidelidad

CÁNCER, el más fiel:

Este signo está vinculado a la herencia materna, al hogar de los padres, por eso su condición para amar es férrea como la de ningún otro. Es un signo que demanda liderazgo y tiene capacidad para ejercerlo.

Si bien les gusta jugar con fuego, por todo lo que les genera su personalidad fuerte y sensual, nunca van a optar por el engaño. Alguien de Cáncer, te dice las cosas en la cara, si no quiere estar más con vos, te vas enterar, pero nada de engaños por detrás.

El puesto dos es para TAURO:

La confianza que tienen con su pareja y su carácter tranquilo, es envidiables para casi todos los signos del zodiaco. La estabilidad es clave para ellos, por eso la infidelidad no es una opción viable.

No le gusta el riesgo y prefiere dar pasos firmes. Siempre ante la duda, no actuará. Pero atención, es un signo muy demandante en la relación, no sabe amar sin poseer. La contrapartida es que no sólo es fiel sino que está vinculado a la abundancia material y por decantación al dinero.

El puesto número tres, LIBRA:

Las dudas los llevan a preguntarse todo constantemente, por lo que su falta de decisión hace que se queden siempre en el mismo camino. Se preguntan ¿lo hago o no lo hago? Pero ahí aparecen las fantasías y no los hechos. Prefieren imaginar siempre, que concretar algo que no los convenció del todo cuando de amor se trata.

La serenidad y el equilibrio por el que están regidos los nacidos y nacidas bajo este signo los hace sumamente fieles en comparación con muchos el resto de los signos zodiacales.

