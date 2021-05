"Vivir y dejar vivir": cada signo tiene su lema o refrán, ¡descubrí el tuyo!

No es casualidad el lema o refrán que adopta cada signo del zodíaco como camino a seguir. Tiene mucho que ver con los astros.

Así que buscate en esta nota y te diré cuál es tu lema.

ARIES

"Pedir perdón antes que pedir permiso". Este lema le hace honor a la fuerte personalidad e independencia de Aries, uno de los signos más temerarios y cultores de asumir riesgos. Este signo vive el momento y no piensa en el mañana. No tiene tiempo para avisar qué va a hacer ni para esperar el permiso de los demás.

TAURO

"No se puede ser valiente sin miedo". Los taurios son tan valientes como prudentes. Este signo lucha por sus convicciones y no se deja llevar por la cobardía. Sin embargo, sabe cuando un desafío es difícil de lograr y muy internamente siente un miedo razonable. Eso sí, decile a un taurino o taurina que algo es imposible de lograr para que te demuestre todo lo contrario.

GÉMINIS

"En la vida algunas veces se gana, otras veces se aprende". Saben perfectamente que la vida está llena de oportunidades que pueden llevarlos al éxito. Jamás se desaniman por un fracaso, pues saben que son necesarios para llegar a hacer realidad sus sueños y que a nadie le salen las cosas como quieren al primer intento. Por eso nunca se quejan cuando algo sale mal.

CÁNCER

"Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios". Los cancerianos entienden muy bien la profundidad que tiene el significado de la palabra perdón. Saben que no es de cobardes perdonar a los demás por lo que sea, incluso si les hizo mucho daño. No es que se olviden ni que se dejen pasar por arriba.

LEO

"El que no arriesga, no gana". Los leones son ganadores natos en muchos aspectos: los deportes, los negocios y el amor, principalmente. Donde nadie ve nada, ven una oportunidad. Y ni los más agoreros logran que no se embarquen en aventuras riesgosas. Toman decisiones que nadie se atrevería, pero después encuentran el triunfo, y la felicidad por haber elegido el camino difícil.

VIRGO

"Siéntate en el porche de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo" La venganza y los actos impulsivos son las últimas de las opciones en su vida. Su mayor virtud es la paciencia, por eso prefieren mantener la calma ante sus adversarios y esperar a que ellos mismos se equivoquen. Saben que más temprano que tarde "pisarán el palito" y serán los nacidos bajo el signo de virgo quienes salgan victoriosos.

LIBRA

"El que busca un amigo sin defectos, se queda sin amigos" Los librianos son tolerantes y leales. Para ellos no hay nada tan importante como la amistad. Por eso quieren a sus amigos tal y como son, con sus errores y sus virtudes. Con el tiempo se convierten en personas sabias que todos los demás valoran y consideran como lo más positivo dentro de un grupo.

ESCORPIO

"No por mucho madrugar amanece más temprano". Los escorpiones saben claramente que las cosas que se tienen que dar, se dan. Es en vano apurar el curso natural de las cosas. Por eso los nacidos bajo el signo de escorpio jamás pierden la paciencia y saben esperar el momento propicio para lograr lo que quieren.

SAGITARIO

"Lo cortés no quita lo valiente". Los sagitarianos se pueden enojar por los más variados motivos. No obstante, jamás pierden la cabeza ni los estribos. Saben muy bien cómo enfrentar los problemas sin necesidad de recurrir a los gritos o a la violencia. Tienen muy claro que el manejo del discurso claro y preciso es mejor arma que un grito o un golpe. Nunca pierden y siempre salen bien parados.

CAPRICORNIO

"No se aceptan quejas sin propuestas". Capricornio es todo oídos para atender a quienes señalan falencias o presentan quejas sobre cualquier aspecto cotidiano: trabajo, deportes, tareas domésticas, relaciones familiares, etcétera. Pero después de escuchar a los que vienen por catarsis quieren la propuesta, algo que sume para solucionar el problema que tanto aqueja a los demás.

ACUARIO

"Vivir y dejar vivir". Los nacidos bajo este signo se concentran en su vida. Poco les importa lo que hagan los demás, mucho menos lo que hablen. Acuarianos y acuarianas no necesitan suntuosidad para ser felices y suelen ser muy optimistas, lo que los ayuda mucho para avanzar con sus vidas. Te puede interesar: Zodiaco, cómo reconquistar a tu ex

PISCIS

"El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas". Nada más realista que un pisciano. Se adapta a todo, no importa si los tiempos son buenos o malos. Piscianos y piscianas saben que la realidad no se puede falsear ni esconder, sino vivir. Son grandes maestros para adaptarse a los tiempos que corren. Incluso son buenos perdedores cuando les toca perder, pues entienden que no había demasiada posibilidad de ganar.

(Fuente: Diario Uno)