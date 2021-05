Prendete un palo santo: conocé a los signos del zodíaco, ¡con más mala suerte!

Los signos del zodíaco con más mala suerte son:

Sagitario

El tema es que no siempre tienen la razón; se equivocan porque son humanos. Su mala suerte es producto de su actitud ante la vida. Tienen que aprender a no controlarlo todo porque eso los vuelve inestables y un imán seguro de las malas vibras.

Aries

A ellos les cuesta sobreponerse a las malas rachas, que para ellos son cosa de toda la vida y aunque pasen por una buena, vuelven a meterse en aprietos con facilidad. Lo mejor que pueden hacer es aprender a tomarlo con filosofía. Metan la cabeza en que nada es para siempre.

Capricornio

Se vuelven víctimas de sí mismos, porque son muy orgullosos y se niegan a recibir ayuda. Asuman que no todo está en sus manos, aprendan a confiar en los otros. Dejen atrás las malas pasadas.

Piscis

No les va bien con el tema del dinero, de ahí deriva toda su mala suerte. No les salen bien los negocios, el dinero que ganan no les rinde, en fin, todo un dram que les trae consigo una mala fortuna. Si viven en pareja, lo mejor es que le cedan el control del dinero,

Géminis

Su mala suerte es culpa suya y de nadie más, van por la vida reparando solamente en aquello que no les gusta. Su actitud negativa es la causa de todos sus problemas, pues atraen las malas energías. La solución: actitud.

(Fuente: Diario Uno)