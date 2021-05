Paranoico por demás: conocé a los 4 signos del zodíaco que son muy tóxicos

A veces detrás de la perfección de un hombre, como ser comprensivo, maduro y nada celoso, puede aparecer lo que en poco tiempo es ejercer un control total sobre la persona.

En este sentido hay 4 signos del zodíaco que son los más tóxicos.

ARIES

Ellos pueden dejarte llorando de rabia o impotencia. Tienen un lado oscuro y egoísta que hace que se interesen solo en lograr lo que ellos quieren y no les importa la pareja que tienen a su lado. Si pierde la empatía se convierte en una persona muy cruel, que lastima con cada acción. Su carácter fuerte más su toxicidad lo hace muy dañino para quienes están a su alrededor.

TAURO

Ellos son de un carácter suave, pero no significa que sean buenitos. Su serenidad les sirve para sostener su posición a cualquier costo. Y ahí se vuelven tóxicos. No tienen gritos o discusiones, pero los taurinos se vuelven unos verdaderos artistas de la manipulación. También son muy territoriales y no quieren que nadie que esté a su lado interfiera en su vida.

GÉMINIS

Hacen de su inteligencia una terrible arma de seducción. Y son muy convincentes a la hora de expresar su manera de pensar. Pero aparece un lado oscuro: cuando se desatan, son capaces de hacer o decir cosas que hacen sentir a sus parejas como verdaderos trapos de piso. Todo esto se origina en su inseguridad, que los vuelve sumamente posesivos.

ACUARIO

Este signo hace pensar a los demás que ellos son los seres más inteligentes, creativos y cariñosos. Pero si no desatan a la bestia. Ellos forman vínculos muy sólidos, pero cuando sacan a la luz su lado oscuro hacen algo muy simple: se olvidan de esos vínculos y con ello desaparece el mundo maravilloso que construyeron para sus parejas. Y eso duele tanto que llega a enfermar a quienes lo quieren, convirtiendo su existencia en un calvario.

(Fuente: Diario Uno)