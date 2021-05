¿Cansada de llorar por amor?: cuáles son los signos del zodíaco ideales para una relación saludable

Si lo que estás buscando en tu vida es una relación sana de pareja, no debes olvidar ciertos puntos cruciales como la comunicación, respeto, libertad y confianza.

Y la astrología nos dice qué signos son más compatibles entre sí y en esta nota te lo contamos.

Aries

Se combina bien con signos aventureros ya que tienen mucha energía y siempre están dispuestos a probar algo nuevo. No dejan que el miedo se interponga en su camino. Leo, Sagitario y Géminis son ideales porque se animan a explorar, arriesgarse y siempre están buscando emoción. El Aries necesita a alguien que alimente su energía, en lugar de agotarla.

Tauro

Le gustan las relaciones estables, no le gusta sentir que está en el aire. Son muy prácticos y necesitan estar con alguien que tenga metas y planes. Por eso buscan signos como Capricornio, Virgo y Piscis, cuyas personalidades hacen que el Tauro se sienta tranquilo y seguro.

Géminis

Se aburren fácilmente de las relaciones que no los estimulan intelectual ni físicamente. Es por su alta energía que necesitan que sus relaciones se sientan nuevas y emocionantes, sin importar cuánto tiempo hayan estado en ellas. Libra y Acuario están más que dispuestos a proporcionar ese estímulo, ya que son intelectuales y aman socializar.

Cáncer

Es muy familiar y su propósito en la vida es convertirse en padres. Es por eso que necesitan alguien que construya una base sólida en la relación, que haya confianza y que puedan llevar una vida cómoda. Capricornio, Virgo y Tauro satisfacen perfectamente esa necesidad.

Leo

Son románticos, creativos y expresan sus sentimientos con fuerza, aunque son un poco dramáticos. Necesitan a alguien que no huya ni se aleje. Para ello es ideal Aries porque se mantienen al día con el drama que crean. El libriano va bien con su energía y el de Piscis por su creatividad.

Virgo

Necesita alguien seguro, fuerte y firme porque son exigentes en el amor pero no están dispuestos a comprometer sus estándares o expectativas. Por eso es difícil encontrarles la combinación adecuada. Sin embargo, los Tauro, Capricornio y Cáncer trabajan perfectamente para ellos porque no toleran la inseguridad y no tendrán que enfrentar estos tres signos.

Libra

Vive rodeado de amigos y situaciones sociales. Siempre están ocupados y entretenidos, por eso los Géminis, Acuario y Leo son perfectos para ellos. A Leo le encanta ser el centro de atención, el Acuario lo involucrará en una conversación interesante, y el Géminis los llevará a todo tipo de aventuras.

Escorpio

Se combina bien con otro Escorpio porque necesitan a alguien tan apasionado como ellos. Quieren relaciones ardientes y pasionales. Pero también Piscis y Cáncer son muy sentimentales y pueden expresar su amor sin tener que decirlo, lo que los convierte en una gran combinación para el apasionado Escorpio.

Sagitario

Necesita una pareja que le de independencia y espacio, pero a su vez que pueda mantener su estilo de vida activo. Les encanta estar constantemente descubriendo nuevas personas y lugares. Como ya dijimos, Los Géminis y Aries tienen mucha energía para mantenerse al día y siempre están abiertos a nuevas aventuras, por lo que son el compañero ideal.

Capricornio

Es metódico y no le gusta comenzar algo sin un plan. Son muy responsables. Por eso necesitan personas prácticas, como el Cáncer. El Virgo y el Tauro son trabajadores, por lo que son una excelente combinación para el Capricornio.

Acuario

Es un signo que necesita independencia, por lo que no soporta a una pareja que es pegajosa. El Géminis combina perfectamente con un Acuario porque son más que capaces de hacerlo por su cuenta. Le darán al Acuario un equilibrio de independencia y compañía. El Aries y Libra también complementan al Acuario de manera similar.

Piscis

Son cariñosas y necesitan alguien que comprendan su sensibilidad y no la ignoren. Necesitan un compañero que sea gentil y empático. El Cáncer es la pareja perfecta del Piscis porque es un signo muy amable y manejará sus emociones. Los escorpios complementan la creatividad y la pasión de Piscis, pero un Virgo sabe exactamente cómo calmarlos cuando las emociones de un Piscis comienzan a abrumarlos.

(Fuente: parati.com.ar)