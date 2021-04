Este martes, diputados chilenos votan si se legaliza la eutanasia

Tras varios aplazamientos y modificaciones, el proyecto de ley sobre la eutanasia en Chile será finalmente votado por la Cámara de Diputados este martes 20 de abril.

El proyecto conocido como 'muerte digna y cuidados paliativos' establece que las personas que padezcan enfermedades graves o terminales pueden solicitar la eutanasia o el suicidio asistido.

Su aprobación sería lo que tanto ha esperado Cecilia Heyder, una chilena que juró que "nunca más volvería a pisar el hospital del cáncer" (el Instituto Nacional del Cáncer de Santiago). Fue diagnosticada con cáncer de mama en 2011.

Cecilia Heyder

"Quiero una buena muerte, quiero que me seden. No quiero ir ilegalmente donde lo hacen los grupos proeutanasia (...) Tengo metástasis, no sé dónde porque me niego a que me hagan estudios (...) Aparte de eso, tengo lupus eritematoso sistémico, otras patologías y hace dos años, desarrollé una deficiencia de factor 7, que es que no hay coagulación, así de simple", explica.

Debido a su condición sanguínea, cualquier corte, hematoma o hemorragia puede matarla. Además, vive con un dolor constante. También tiene que moverse con dos catéteres: uno para la transfusión de sangre y otro para la morfina.

Fuente: euronews.com