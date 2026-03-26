El secretario de Defensa de Estados Unidos pidió en una misa "que cada bala dé en el blanco contra los enemigos"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien presidió su primer servicio religioso cristiano mensual en el Pentágono desde que comenzó la guerra con Irán, oró el miércoles para que "cada bala dé en el blanco".

Tema conmocionante Eutanasia en España: cómo es el procedimiento de muerte asistida para Noelia, la joven de 25 años

“Cada mes es oportuno estar aquí”, les dijo a los empleados civiles y militares uniformados allí reunidos. “Y más aún este mes, en este momento, dadas las circunstancias actuales de decenas de miles de estadounidenses”.

Leyó una oración que, según dijo, fue pronunciada por primera vez por un capellán militar a las tropas que capturaron al entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro .

"Que cada disparo dé en el blanco contra los enemigos de la justicia y de nuestra gran nación", oró Hegseth durante la transmisión en vivo del servicio. "Dales sabiduría en cada decisión, resistencia para la prueba que les espera, una unidad inquebrantable y una contundencia abrumadora en sus acciones contra aquellos que no merecen misericordia".

Hegseth recurre con frecuencia a su fe evangélica como jefe de las fuerzas armadas, retratando a una nación cristiana que intenta vencer a sus enemigos mediante el poderío militar.

“Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví atrás hasta que fueron exterminados”, leyó de los Salmos el miércoles.

Durante la escalada de la guerra con Irán y los conflictos mundiales, la retórica cristiana de Hegseth ha sido objeto de un renovado escrutinio, incluyendo su defensa pasada de las Cruzadas, las brutales guerras medievales que enfrentaron a cristianos contra musulmanes.

Las declaraciones de fe son comunes en la vida pública estadounidense, independientemente del partido político o la tradición religiosa. Los asesores del Pentágono y los defensores de Hegseth citan ejemplos históricos, como el apoyo del presidente Franklin D. Roosevelt a la entrega de Biblias a las tropas.

El actual jefe del Pentágono suele mencionar a George Washington, quien impulsó la creación del cuerpo de capellanes militares.

Hegseth suele ir más allá de las peticiones habituales para que Dios bendiga al país o a sus tropas. La semana pasada, pidió a los estadounidenses que oraran por los militares "en el nombre de Jesucristo".

Ronit Stahl, autora de "Enlisting Faith: How the Military Chaplaincy Shaped Religion and State in Modern America" ("Alistando la fe: cómo los capellanes militares moldearon la religión y el Estado en los Estados Unidos modernos"), afirmó que referirse a Dios en términos generales no es inusual en este contexto. "Pero el giro hacia la especificidad de Jesucristo y, por lo tanto, del cristianismo, y en el caso de Hegseth, de una forma particular de cristianismo protestante, es novedoso, especialmente viniendo del secretario de Defensa".

Stahl, historiadora de la Universidad de California en Berkeley, dijo: “En una nación sin una religión establecida según la Constitución, ¿qué significa tener un líder que no sea simplemente religioso en un sentido amplio o pluralista, sino religioso en un sentido muy particular?”.

Red cristiana conservadora

Hegseth pertenece a la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas, una red conservadora cofundada por el autodenominado nacionalista cristiano Doug Wilson. Pastores de la CREC han aparecido en los servicios religiosos de Hegseth en el Pentágono al menos tres veces, incluido Wilson, quien predicó allí en febrero.

El lunes se presentó una demanda contra los servicios religiosos de la organización Americans United for Separation of Church and State. Este grupo activista ya había presentado una demanda similar contra el Departamento de Trabajo, donde la secretaria Lori Chavez-DeRemer organiza reuniones de oración mensuales inspiradas en Hegseth.

La demanda busca hacer cumplir una solicitud de acceso a registros públicos de diciembre, en la que se pide al Pentágono las comunicaciones internas sobre los servicios religiosos, su costo, los invitados y cualquier queja recibida de los empleados.

“Los secretarios Hegseth y Chavez-DeRemer están abusando del poder que les confieren sus cargos públicos y de los recursos financiados por los contribuyentes para imponer su religión a los empleados federales”, afirmó Rachel Laser, presidenta y directora ejecutiva de Americans United, en un comunicado. “Aunque estos servicios religiosos se presenten como voluntarios, se presiona a los empleados federales para que asistan y así complacer a sus superiores”.

"Haciendo grande de nuevo al cuerpo de capellanes"

Los capellanes militares suelen ofrecer servicios religiosos dentro del Departamento de Defensa. Como clérigos ordenados y oficiales comisionados, ejercen su ministerio desde su tradición específica, pero brindan apoyo espiritual a las tropas de cualquier fe o sin ninguna creencia.

El martes, Hegseth anunció dos reformas que, según él, buscan "volver a engrandecer al cuerpo de capellanes". Su objetivo es que los capellanes se centren más en Dios y menos en la "autoayuda y el autocuidado" terapéuticos. En los últimos años, las fuerzas armadas han dependido cada vez más de los capellanes para atender al creciente número de soldados con problemas de salud mental .

En un mensaje de video, explicó que los capellanes ya no llevarían su rango en el uniforme, sino que se identificarían con insignias religiosas. Argumentó que esta medida eliminaría la inquietud o ansiedad que sienten los miembros del servicio al acercarse a los oficiales en busca de apoyo espiritual.

También afirmó que las fuerzas armadas están reduciendo el número de códigos religiosos, o afiliaciones religiosas, que reconocen. Ahora utilizarán 31 afiliaciones religiosas, frente a las más de 200 anteriores, que incluían numerosas denominaciones protestantes minoritarias, así como identificaciones para wiccanos, ateos y agnósticos.

El Pentágono no respondió a varias solicitudes de información adicional sobre los cambios. El Departamento de Defensa aún no ha publicado la lista actualizada de códigos de afiliación religiosa.

Las fuerzas armadas son religiosamente diversas, y casi el 70% de los soldados se identifican como cristianos, según un informe del Congreso de 2019. Casi una cuarta parte de los soldados figuraban como de religión "otra/no clasificada/desconocida", con pequeños porcentajes de ateos/agonistas, judíos, musulmanes y seguidores de religiones orientales.

Hegseth comenzó a celebrar servicios religiosos en el Pentágono en mayo de 2025, cuando predicó su pastor de Tennessee, Brooks Potteiger. Potteiger pronto se mudará a Washington, D.C., para dirigir Christ Church DC, una nueva congregación de la CREC a la que Hegseth ha asistido.

FUENTE: Clarín con información de AP