Imágenes escalofriantes: grabando su programa, vivió un tremendo hecho paranormal

Un verdadero momento de angustia experimentó la conductora de un programa televisivo cuando vivió un episodio paranormal. Es que Samantha Arteaga, quien conduce el reconocido show de la TV Azteca, "Extranormal", terminó llorando por lo ocurrido y las imágenes se viralizaron en las redes.

Mientras Samantha preparaba un programa especial por el Día de los Muertos se llevó una terrible sorpresa previo a comenzar las grabaciones, ya que sintió la presencia de una persona. Primero creyó que era alguien del staff pero no fue así. Percibió que alguien estaba detrás y de repente sintió un tirón de pelo. Cuando se percató de que podía ser un suceso paranormal, su rostro se transformó y no pudo disimular el miedo.

(Captura de video)

El equipo de producción se acercó a socorrerla, mientras ella no paraba de repetir que era la tercera vez que le pasaba: "Pensé que me estaban haciendo una broma, sí me asusté (llora), es que no es la primera vez que me pasa, es que alguien me agarró de la espalda, pensé que era Chava, de verdad, de verdad, te lo juro que lo sentí muy claro, me hicieron así... (le acariciaron el cabello), y tú viste lo que me ha estado pasando desde la semana pasada", dijo.

"Te lo juro que me lo agarraron así, de hecho volteé y pensé que era Chava y cuando no lo vi fue cuando me asusté, ya es la tercera vez, ella sabe lo que me ha estado pasando, ¿verdad?, ay no, te lo juro por mi papá que alguien me tocó el cabello, te lo juro, te lo juro, no es juego... perdón, ay no, sí quiero llorar, esas cosas no me gustan, es la tercera cosa que me pasa así, es que de verdad Felipe, hubiera querido que hubieras estado ahí y te lo juro que alguien me jaló el cabello, te lo juro, no estoy bromeando", completó.

(Captura de video)

(Captura de video)

Para ver el video completo, haz clic aquí.

(Fuente: Vox Populi)