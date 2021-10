Cumplió 12 años y le dedicó la vacuna a su papá víctima de COVID: "Lo hago por vos"

Gavin Roberts es un niño que para su cumpleaños número 12 hizo un pedido muy especial. En vez de pedir un regalo como cualquier niño, pidió que lo vacunen contra el coronavirus, luego de que su padre perdiera la vida por esa enfermedad. Este hecho, junto a la imagen del menor siendo inoculado, recorrieron el mundo.

El último domingo llegaron hasta la farmacia que estaba a millas de Glen Ridge, que es el lugar donde Gavin y su familia residen. Tras ser vacunado y llevado a cenar para seguir festejando un año más de vida, el menor aseguró que se sentía aliviado de recibir la vacuna.

Llevando el collar que su padre tenía el día que fue hospitalizado, Gavin fue vacunado contra el coronavirus. Su madre, en tanto, espera que su hijo se convierta en un ejemplo para los demás niños y adolescentes. "Lo hago por vos", dijo el chico en referencia a su papá. "Si un niño puede ver con claridad la necesidad e importancia de esto y que la salud es más importante que algo material, no entiendo entonces por qué la gente no lo hace", dijo Alice Roberts a The Washington Post.

(Fuente: Telefe Noticias)