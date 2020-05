Bolsonaro ahora dio consejos para ser inmune al coronavirus

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a dejar a todo el mundo sorprendido por su actitud ante el coronavirus, enfermedad que ya se ha cobrado más de 15.000 vidas en su país y ya ha generado más de 230.000 contagios. Esta vez, el mandatario compartió un video de un médico brasileño que da consejos y aseguró que son "una lección para la vida. Cómo conseguir la soñada inmunidad".

Al contrario de lo que dicen la comunidad científica y la OMS, el profesional no hace foco en mantener distanciamiento social o recomienda cuarentenas para que no haya una propagación tan rápida del virus. En su lugar Belmiro D'Arce pone el foco en reforzar el sistema inmunitario, algo que sólo serviría para las personas sanas que son las que no suelen desarrollar problemas con el virus pero sí contagiar a los vulnerables, costando la vida de estos últimos.

El médico que citó Bolsonaro asegura que la mejor opción ante esta pandemia que ha puesto en jaque al mundo entero y ya desbordó sistemas de salud como los de Italia, España o Reino Unido es "tener una vida sana". Las recomendaciones, si bien no son erradas, dejan muchas dudas en cuanto a qué tan efectivas pueden ser ante una situación como la actual.

Las 7 "lecciones de vida":

1- Beber más de 2 litros diarios de agua.

2- Comer sólo verduras, legumbres y fruta, las especias, azafrán, albahaca, ajo, cebolla, toda la línea de especias.

3- Tomar sol. 15 minutos al día entre las 10 y las 4 de la tarde.

4- Pasar más tiempo al aire libre, tomando aire puro.

5 –Hacer ejercicio físico, más actividad, incluso estando en casa.

6- Descansar cuerpo y mente, levantarse temprano, juegar, escapar del envenenamiento mental de las noticias que en realidad crean más una condición de tensión en la mente que una contribución al bienestar.

7- Evitar azúcar, dulces, excesos, pastas, todo lo que origina el azúcar. La leche de vaca y sus derivados, productos industrializados, porque todos estos alimentos crean en el cuerpo un ambiente propicio para la multiplicación de los virus y además dañan la inmunidad.