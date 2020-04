¡Alucinante! Periodista daba nota en vivo por videollamada, y por atrás pasó la amante semidesnuda

Una insólita situación vivió el periodista español Alfonso Merlos mientras participaba de una transmisión en vivo para un medio de comunicación online: una mujer apareció caminando semidesnuda por detrás de él y generó un escándalo porque no se trataba de su pareja, la mediática Marta López.

El incómodo momento para Merlos ocurrió mientras hablaba en el programa Estado de Alarma, que se emite por YouTube, sobre el confinamiento y la gestión del gobierno de España en el marco de la pandemia global de coronavirus.

En el medio de la transmisión en vivo pasó una mujer en paños menores por el fondo de la escena, pero no era Marta López, con quien el periodista mantiene (o mantenía) una relación desde finales de 2019 pero no pasaban la cuarentena juntos.

La mediática estaba mirando la transmisión en vivo y se llevó la sorpresa de que la estaban engañando. Al respecto, dijo: “Es una situación muy desagradable. Sé quién es perfectamente. No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad”.

Por su parte, él declaró que va a guardar silencio, pero que se “están contando cosas que no corresponden con la realidad. No son informaciones porque cuando algo no se corresponde con la realidad no es información. Se están haciendo interpretaciones libres, inexactas y que no son veraces. Soy fuerte y estoy bien, pero no quiero hacer declaraciones de ningún tipo”.

Luego se supo que la jovencita que la rompió con su involuntaria participación es Alexia Rivas, una redactora periodística de Telecinco.

Inmediatamente, el video se volvió viral y la noticia generó cientos de chistes y comentarios en las redes sociales.