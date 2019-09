Tremenda historia: le mató a los hijos porque descubrió que era casado, y le propuso poliamor

Una mujer rusa llamada Ekaterina Khavchina quiso acabar con su vida y la de sus 2 hijos metiéndose al mar con ellos atados a su cuerpo, luego de que el padre de su hija menor le dijera que estaba casado y le propusiera que fuera su segunda esposa polígama.

A pesar de su intento por ahogarse, Ekaterina fue rescatada con vida luego de que vecinos de la zona escucharan a sus hijos Valentin, de cinco años, y Milana, de seis meses, llorando y gritando. De todas formas, la bebé se ahogó en el mar mientras que el nene murió en el traslado hacia el hospital.

Cuando la sacaron del agua, la mujer dijo: "Todos me han dejado, nadie me necesita. Yo no necesito a nadie tampoco".

Sobre la arena encontraron un cochecito y una manta (Facebook).

Al momento, la mujer se encuentra detenida y bajo investigaciones psiquiátricas. De ser declarada culpable, enfrentará aproximadamente 20 años de cárcel por cometer el crimen de asesinato.

Personas cercanas a Ekaterina afirman que la mujer se desmoronó al enterarse de que el padre de Milana ya estaba casado y posteriorme le propusiera un matrimonio polígamo. "Se encontraba en un estado de desesperación", comentó una amiga de la mujer.