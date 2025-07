Yuyito González habló del día que conoció a Carlos Menem

Durante una entrevista, Yuyito fue consultada sobre si ya había visto la serie. “No la vi, pero en este fin de semana la iban a estar viendo mis abogados para ver si hay algo que involucrara, que me ensuciara, que fuera desubicado o que me relacionara ”, explicó, dejando en claro que está atenta al contenido de la ficción.

Luego, se mostró cauta respecto a emitir una opinión definitiva: “Todavía no hablé, hoy voy a hablar así que la verdad que no sé y por eso mucho no quiero decir, ni a favor ni en contra, porque no quiero que tomen en cuenta ningún comentario mío hasta que el abogado me diga que algo está mal o que no pasa nada”, señaló, en un momento de incertidumbre por cómo podría ser representada en pantalla.

En relación a una escena puntual que se habría inspirado en una experiencia propia, la conductora recordó un episodio real ocurrido años atrás: “Yo también vi los shorts y hay una similitud entre la foto de ese día en el teatro, que fue real y que yo hacía esa rutina con cualquier señor del público y ese día el director general de la obra me dijo que estaba el gobernador y que lo haga con él”.

Sobre esa misma imagen en la que se la ve abrazada con Carlos Menem, Yuyito González aclaró: “Yo lo que no sabía es que llevaban fotógrafos, no tenía la menor idea y eso se utilizó para prensa del gobernador, no mía”.

Finalmente, remarcó cuál es el punto que podría derivar en un conflicto legal con la producción: “Estaría la similitud de esa foto con la escena que haría Virginia Gallardo, que está con otro nombre”, explicó, aludiendo a la representación ficticia de aquel momento que vivió en la vida real.

Al ser consultada sobre si admiraba a Menem y cómo fue su relación con él, Yuyito fue sincera: “Fue hace tantos años esa etapa... a mí me cuesta ir para atrás. Nos presentan gente en común, yo recién estaba separándome de Coppola con mi nena chiquita, pero nunca empezó ninguna relación”.

Frente a las versiones que circularon sobre su pasado, la conductora no dudó en despegarse: “La gente dice un montón de cosas, también dicen que yo andaba en una Ferrari y en mi vida me subí a una, ni a la de Maradona que la tenía al lado”.