WhatsApp: ¿crees que te bloqueó?, así podés averiguarlo

Entrás a WhatsApp, querés mandarle un mensaje y de repente notas que no le llega o no ves su foto de perfil. Empieza la gran pregunta, ¿me bloqueó? y cómo la aplicación no te notifica de esa situación hay algunos indicios que permiten descubrir si alguien no quiere saber nada de nosotros por medio de la aplicación. Formas de averiguarlo.