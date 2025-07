Un importante ex funcionario de la Alianza y el macrismo reveló que tiene ELA

La elección del primer entrevistado no fue casual porque invitó a Martín Caparrós , quien también convive con la enfermedad desde hace dos años y recientemente publicó Antes que nada, un libro en el que narra su experiencia con la ELA.

“Leí el libro con mucha identificación. Yo también estoy enfermo. Hay enfermedades que te matan más rápido. Esta tiene esta cosa de la imposibilidad física, y eso es lo que más duele”, expresó Lopérfido, de 61 años, en uno de los pasajes del diálogo con el autor.

Caparrós compartió su mirada sobre lo que significa atravesar este diagnóstico: “Es muy impresionante. Es como si te fuera matando el cuerpo de a poco, mientras que la mente sigue ahí, viendo cómo tu cuerpo ya no hace lo que hacía, ya no te responde, ya no te hace caso”.

Lopérfido contó que los primeros síntomas aparecieron hace más de un año, con dificultades para mover una pierna. Más adelante, también notó problemas en su mano izquierda. Luego de una serie de estudios, se enteró de la enfermedad. “Hago el tratamiento usual en estos casos: sobre todo fisioterapia y muchos medicamentos”, explicó.

Pese al impacto que supone una patología de esas características, el exdirector del Teatro Colón señaló que encara esta etapa con el foco puesto en el presente. “Pienso en el día a día. Me apoyo en mi familia y en mis amigos. En especial, en Antonio de la Rúa, que es mi hermano de la vida. Sigo siendo feliz porque estoy enamorado de mi mujer y tengo un hijo que me alegra todos los días”, dijo.

También mencionó los avances científicos y tecnológicos como una herramienta de apoyo en su vida cotidiana: “Confío en los avances tecnológicos que hay; uso mucho la inteligencia artificial y guardé mi voz para el futuro”.

El programa fue grabado en Madrid, ciudad donde reside junto a su familia. El hombre rebelde incluye cinco entrevistas a figuras destacadas de la cultura y la política internacional. Además de Caparrós, participan la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo (Partido Popular), el escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López y el dramaturgo cubano disidente Yunior García.

¿Qué es la ELA?

La esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras, es decir, las que permiten que una persona se mueva, hable, respire y coma. No tiene cura y, con el tiempo, provoca una parálisis progresiva. Lo particular —y lo más duro— es que mientras el cuerpo se va apagando, la lucidez mental permanece intacta. Es como estar atrapado en un cuerpo que deja de responder.