martes 2 de septiembre 2025

Un estudio de la Universidad de Chicago mostró que un nutriente vegetal podría potenciar la inmunoterapia contra el cáncer

La zeaxantina, presente en vegetales como la espinaca y el pimiento, potencia la acción de las células T en modelos experimentales y mejora la eficacia de la inmunoterapia, aunque aún faltan pruebas clínicas en humanos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un estudio de la Universidad de Chicago reveló que la zeaxantina, un carotenoide presente en vegetales como la espinaca, la col rizada y los pimientos naranjas, podría convertirse en un aliado inesperado en la lucha contra el cáncer.

La investigación, publicada en la revista Cell Reports Medicine y liderada por el científico Jing Chen, demostró que este compuesto estimula la acción de las células T CD8+, fundamentales para atacar células tumorales.

Según los ensayos, la zeaxantina mejora la señalización de los receptores de las células T, lo que aumenta la producción de citocinas y refuerza su capacidad de destruir células cancerosas. Los resultados mostraron que, en modelos animales, la administración oral de este nutriente ralentizó el crecimiento de tumores y potenció los efectos de terapias inmunológicas como los inhibidores de PD-1.

El equipo también comprobó que, en pruebas de laboratorio con células humanas modificadas, la zeaxantina favoreció la destrucción de células de melanoma, mieloma múltiple y glioblastoma.

Los investigadores destacaron que se trata de un compuesto accesible, seguro y de uso extendido como suplemento para la salud ocular. Sin embargo, advirtieron que los resultados obtenidos corresponden únicamente a modelos experimentales y que aún no existen evidencias clínicas en pacientes.

Este hallazgo se enmarca en una línea de investigación que estudia el papel de los nutrientes en la inmunidad. Los autores subrayan que, aunque la zeaxantina muestra un alto potencial como complemento terapéutico, todavía será necesario avanzar con ensayos clínicos rigurosos para confirmar su eficacia en el tratamiento del cáncer en humanos.

