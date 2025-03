Un avión de Aerolíneas Argentina voló horas sobre Santa Fe y causó conmoción

Un avión de Aerolíneas Argentinas, vuelo ARG1724, estuvo dando vueltas durante casi una hora alrededor del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en Santa Fe, debido a un problema de comunicación con la torre de control. Según las primeras versiones, el capitán de la aeronave no recibía respuestas de los controladores aéreos, lo que impedía confirmar las condiciones necesarias para proceder al aterrizaje.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), encargada del control del tránsito aéreo, inició una investigación interna para esclarecer las causas del incidente. Fuentes oficiales informaron que el controlador asignado para la torre de Sauce Viejo no estaba activo en su puesto de trabajo al momento del suceso. Aún no se ha aclarado si la ausencia se debió a una tardanza o si el controlador pudo haberse quedado dormido, y tampoco se detalló por qué no se le asignó un reemplazo.