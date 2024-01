Será real o no, nadie puede asegurarlo, pero sin duda es un clásico de cada año los avistamientos de parte de turistas y locales de “Nahuelito”, la gran criatura marina que descansaría en el Lago Nahuel Huapi, en Neuquén . Recientemente se hizo viral el video de unos turistas que aseguran haberlo visto e incluso lo grabaron.

Voz autorizada Patricia Bullrich: "No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente"

Conforme indica el portal LM Neuquén, dos amigos se encontraban a las orillas del lago y al ver el fenómeno no dudaron en filmarlo. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales, generando un sinfín de reacciones, entre quienes creen en la existencia de la criatura, y quienes dudan de ello.

El avistamiento se dio el domingo 21 de enero, alrededor de las 20 horas. Entrevistados por el portal neuquino, uno de los jóvenes aseguró que se mantuvieron alejados porque se notaba que “era algo grande que avanzaba”.

"Un momento después ya no se vio más, se sumergió y no lo vimos más. Creo que no es muy raro lo que paso, pero bueno, puede haber cosas extrañas bajo el agua que nunca se sabe", analizó Manuel, el joven que subió el video a redes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1750208158646108178&partner=&hide_thread=false Turistas aseguran que vieron a "Nahuelito" y lo filmaron

Nahuelito volvió a ser tendencia, esta vez, debido a unos turistas que aseguran haberlo visto en el Lago Nahuel Huapi.

Gentileza: LMNeuquén pic.twitter.com/rNTMEujSch — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 24, 2024

¿Quién es Nahuelito?

Testimonios de todo tipo le dieron origen a una de las leyendas más populares del sur de Argentina. Similar a lo que sucede Monstruo del Lago Ness, “Nahuelito”, denominación que recibió la criatura por tratarse del lago Nahuel Huapi su lugar de residencia, viviría bajo el agua y sus apariciones son tan esporádicas que cada vez que sucede, despierta un gran revuelo.

La leyenda del Nahuelito fomenta la creencia que se trata de un ser misterioso del periodo plesiosauro, es decir, un monstruo marino de la era de los dinosaurios. Esta creencia persiste hasta nuestros días, lo que alimenta la intriga y la curiosidad sobre lo que realmente podría habitar en las profundidades del Lago Nahuel Huapi.