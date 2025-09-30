martes 30 de septiembre 2025

Investigación

Triple crimen en Florencio Varela: qué dice la carta anónima que dejaron en una comisaría

El fiscal Adrián Arribas ordenó su secuestro y el relevo de las cámaras de la dependencia policial para encontrar al misterioso mensajero

Por Redacción Tiempo de San Juan
La carta anónima que dejaron en la Comisaría 40 de la Policía de la Ciudad.

A casi una semana del macabro hallazgo en una casa de Villa Vatteone, Florencio Varela, donde aparecieron los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las chicas que habían estado cinco días desaparecidas en La Matanza, en las últimas horas un misterioso mensaje anónimo apareció en una comisaría de la Policía de la Ciudad y fue incorporada al expediente encabezado por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza.

La carta en cuestión, a la que pudo acceder Infobae, llegó a la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad, ubicada en la calle California, a 30 cuadras de la villa Zavaleta -que las autoridades allanaron en busca del elusivo capo- y arroja la dirección exacta en la que se estaría escondiendo Matías Ozorio, uno de los principales laderos de Tony Janzen Valverde, también conocido como “Pequeño J”, prófugo con una circular roja de Interpol tal como su presunto jefe: ambos están acusados del delito de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

EMANUEL NICOLÁS se llama el narcotráfico de Pequeño J”, dice, literal, el breve texto escrito por partes con letra imprenta y otros con cursiva. Luego, brinda un domicilio localizado en el barrio porteño de Barracas, en el que se estaría ocultando la mano derecha del principal sospechoso, la cual no es revelada por este medio para preservar datos sensibles de la investigación.

Al final de la misiva, el informante asegura: “Que mataron a las tres chicas, antes vivía en Villa Zabaleta”.

Una vez que fue notificado de esta carta, el fiscal Arribas, quien investiga el triple crimen junto a la también fiscal Lorena Pecorelli, ordenó secuestrar la carta y relevar las cámaras de la dependencia policial para encontrar al misterioso mensajero.

Apareció el auto de Víctor Sotacuro Lázaro

Por otro lado, durante la madrugada de este martes apareció el Volkswagen Fox usado como auto de apoyo en la noche del hecho. Según confiaron fuentes del caso a este medio, el vehículo fue encontrado en la zona de Quilmes, donde la banda lo ocultaba.

El vehículo apareció sobre el final de la avenida Cervante, a pocos metros del cruce con la calle Conesa y cerca del ingreso al Club Náutico de Quilmes, en plena ribera quilmeña.

Una fuente cercana a los acusados entregó el dato que permitió hallarlo. El vehículo ya fue preservado en una DDI Quilmes de la Policía Bonaerense y se le realizarán pericias forenses en busca de nuevas evidencias.

Este mediodía, el fiscal Arribas indagaba a Sotacuro y a su sobrina, Florencia Ibañez, en busca de conseguir más pruebas para intentar dar con el paradero de “Pequeño J”, quien todavía continúa prófugo de la justicia y es buscado tanto a nivel nacional como internacional.

Ibañez fue captada por una cámara de seguridad cuando viajaba en el asiento del acompañante del Volkswagen Fox color blanco conducido por Sotacuro, su tío, y que es investigado por su supuesto rol de apoyo de la Chevrolet Tracker en la que las víctimas fueron trasladadas a la casa de Florencio Varela donde fueron brutalmente asesinadas.

FUENTE: Infobae

