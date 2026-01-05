Tres muertos y tres heridos graves tras un violento choque frontal en Entre Ríos

Tres personas perdieron la vida y otras tres quedaron gravemente heridas como consecuencia de un violento choque frontal ocurrido en la madrugada de este domingo en Gualeguaychú , provincia de Entre Ríos .

Importante PAMI dio a conocer el listado de los medicamentos gratuitos para enero de 2026: cómo pedirlos y cuáles son

Disputa mortal Detuvieron a un policía por la muerte de la mujer durante una pelea entre trapitos y clientes en Mendoza

El siniestro fue protagonizado por un Fiat Palio, conducido por un joven de 18 años que murió en el lugar, y una Volkswagen Suran. En este último rodado viajaban dos mujeres, de 32 y 79 años, quienes también fallecieron producto del fuerte impacto.

Además, dos jóvenes que se desplazaban en el Palio resultaron con lesiones de extrema gravedad y debieron ser asistidos de urgencia. En tanto, el conductor de la Suran logró sobrevivir, aunque fue trasladado en estado delicado a un centro de salud.

El accidente se registró alrededor de las 4:30 sobre la Ruta Provincial Nº 20, a unos 500 metros de la localidad de Gilbert, donde se desplegó un importante operativo de emergencia debido a la magnitud del choque.

Por el momento, las causas del hecho no fueron establecidas y se aguarda el resultado de las pericias para determinar si existió alguna maniobra imprudente por parte de alguno de los conductores.

Las personas heridas fueron derivadas a hospitales de alta complejidad en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Criminalística y servicios de emergencia de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso, mientras el tránsito permaneció parcialmente interrumpido.