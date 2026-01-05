lunes 5 de enero 2026

Siniestro

Tres muertos y tres heridos graves tras un violento choque frontal en Entre Ríos

Un choque frontal ocurrido en la madrugada del domingo sobre la Ruta Provincial Nº 20, en Gualeguaychú, dejó como saldo tres personas fallecidas y tres heridas de gravedad. Las causas del siniestro aún son materia de investigación.

Por Juan Ortiz
image

Tres personas perdieron la vida y otras tres quedaron gravemente heridas como consecuencia de un violento choque frontal ocurrido en la madrugada de este domingo en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

El siniestro fue protagonizado por un Fiat Palio, conducido por un joven de 18 años que murió en el lugar, y una Volkswagen Suran. En este último rodado viajaban dos mujeres, de 32 y 79 años, quienes también fallecieron producto del fuerte impacto.

Además, dos jóvenes que se desplazaban en el Palio resultaron con lesiones de extrema gravedad y debieron ser asistidos de urgencia. En tanto, el conductor de la Suran logró sobrevivir, aunque fue trasladado en estado delicado a un centro de salud.

El accidente se registró alrededor de las 4:30 sobre la Ruta Provincial Nº 20, a unos 500 metros de la localidad de Gilbert, donde se desplegó un importante operativo de emergencia debido a la magnitud del choque.

Por el momento, las causas del hecho no fueron establecidas y se aguarda el resultado de las pericias para determinar si existió alguna maniobra imprudente por parte de alguno de los conductores.

Las personas heridas fueron derivadas a hospitales de alta complejidad en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Criminalística y servicios de emergencia de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso, mientras el tránsito permaneció parcialmente interrumpido.

Temas
