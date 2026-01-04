lunes 5 de enero 2026

Primera víctima de la temporada

Tragedia en Mendoza: un montañista ruso murió al intentar llegar a la cima del Aconcagua

El hombre de 55 años sufrió un paro cardiorrespiratorio y no respondió a las maniobras de auxilio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de nacionalidad rusa de 55 años murió este domingo cuando escalaba el Cerro Aconcagua, en Mendoza, y se encontraba cerca de hacer cumbre.

El hombre fue identificado como Konstantin Bitiukov y, según reportó Diario Uno de Mendoza, se desvaneció a raíz de un paro cardiorespiratorio muy cerca del final de la travesía a la altura del sector El Hombro, a unos 6 mil metros de altura.

Se trata de la primera muerte de la temporada de escalada, que va de noviembre a marzo.

El guía que lo acompañaba dio aviso rápidamente al servicio médico del Parque Provincial Aconcagua lo ocurrido con uno de sus clientes. Desde allí partió la ayuda, además de guardaparques que se trasladaron en helicóptero al lugar donde se halló a la víctima.

De acuerdo a los reportes oficiales, el montañista dejó de responder a distintos estímulos a los que era sometido, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Ante la falta de resultados positivos tras 20 minutos, los intentos de reanimación finalizaron y se decretó su fallecimiento.

En la causa interviene la María Luz Maturano, de la Oficina Fiscal N.º 11, quien brindó instrucciones para investigar lo sucedido, al tiempo que fue informada que la recuperación del cuerpo quedará supeditada a las condiciones meteorológicas.

Otro montañista europeo falleció en el Aconcagua

En febrero de 2025, un montañista polaco murió también a escasos metros de la cumbre del cerro.

Tenía 52 años y se desvaneció durante la travesía, y aunque fue asistido por médicos, no fue posible reanimarlo. Fue, como Bitiukov, la primera víctima de aquella temporada en el cerro más alto de América.

Arkadiusz Wudarski, estaba a 6.600 metros de altura, poco más de 300 metros por debajo de la cima del Aconcagua, el pico más alto de la Cordillera de los Andes y de todo el continente americano. En ese momento, cerca del instante cúlmine de la travesía, se descompensó.

Eran las 10.40 cuando el guía con el que llevaba a cabo la expedición alertó al Servicio Médico de Nido de Cóndores que un hombre de su grupo, Wudarski, había sufrido complicaciones físicas.

Las maniobras de reanimación no dieron resultado e instantes después se decretó su muerte.

FUENTE: Clarín

