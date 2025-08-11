lunes 11 de agosto 2025

Horror

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron

El operativo se realizó en la provincia de Córdoba, gracias a una denuncia anónima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La localidad cordobesa de Despeñaderos, en el departamento Santa María, quedó conmocionada tras el rescate de una mujer de 50 años que habría vivido más de dos décadas en condiciones de violencia y abandono extremo, sometida por su esposo y sus hijos. La liberación se produjo luego de una denuncia anónima que llegó a la Justicia y derivó en la detención del marido y de una de las hijas de la víctima.

De acuerdo con el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, la mujer estaba en estado de shock, con un marcado deterioro físico y signos de desnutrición. Vivía prácticamente encerrada, sin poder salir al patio ni a la calle, y recibía alimentos de manera esporádica. El funcionario judicial relató que, debido al grado de abandono, tuvieron que cortarle las uñas de los pies con una amoladora. Actualmente permanece internada en el Hospital Arturo Illia para recibir atención médica y estabilizar su estado de salud.

Vecinos y allegados se mostraron sorprendidos por el hallazgo y aseguraron que la familia aparentaba llevar una vida normal, aunque reconocieron que la mujer rara vez era vista fuera de su casa.

Imputaciones y medidas judiciales

Tras el rescate, una hija menor de 11 años también recibe contención psicológica. El juez de la causa imputó al esposo por abandono de persona y ordenó su arresto. Una hija de 22 años fue acusada de abandono agravado y también quedó detenida. Otros dos hijos mayores del matrimonio fueron imputados, aunque no se dictó su prisión preventiva.

Si bien el expediente permanece bajo secreto de sumario, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal reunió pruebas suficientes para sustentar las detenciones y avanzar en la investigación.

