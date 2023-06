Su alquiler todavía no se vence y la inmobiliaria le hizo un planteo inesperado

“Ingresé a este departamento hace tres años y pagaba alrededor de $24.000. Ahora son $70.000. Un departamento de dos ambientes, ubicado en Avenida San Martín y Oroño, en el barrio de La Paternal”, contó Ignacio a TN.

“Sé que hoy en día, para lo que es el mercado, es un alquiler bastante barato. Y es cierto que quedó desfasado en relación a la inflación y a como está el país. Eso lo tengo presente. Pero tampoco es mi culpa”, destacó.

Ignacio, que trabaja en una empresa de tecnología, recibió el mensaje pasadas las 11 de la mañana, mientras estaba en una reunión. “No lo pude atender y le pedí por favor que me dejara lo que necesitaba por escrito. La realidad es que me reí para no angustiarme. El famoso dicho: me río para no llorar”, indicó.

El joven, que vive solo desde los 23, aseguró que si hoy pagara un alquiler de $140.000 gastaría, por mes, más de $230.000 solo entre eso y los servicios del departamento”.

“La inflación y la realidad que estamos atravesando hoy como país y como sociedad yo la entiendo. Y la comparto. Pero no es mi culpa, creo que no es culpa de nadie, al menos de la clase media. ¿Y cómo lo recibí? La verdad es que no lo recibí bien. Primero porque no me puedo poner del lado de la propietaria, porque yo estoy alquilando y también tengo mis dificultades”, dijo.

“Creo que todos los que alquilamos no lo hacemos por diversión. No alquilamos porque nos gusta, sino que es una necesidad, porque necesitamos un techo, por supuesto y no tenemos propiedad. No hacemos caridad cuando alquilamos, firmamos un contrato de alquiler y como cualquier persona que firma un contrato pretende que ese contrato se cumpla”, remarcó Ignacio.

“Obviamente, me da muchísima ansiedad porque sé que en octubre el contrato me vence. La verdad es que no tengo idea si quiero renovar donde estoy ahora o si quiero buscarme un lugar nuevo, pero me pone como en una situación medio entre la espada y la pared. Porque si yo me quiero quedar acá, obviamente si yo no les abono, no les pago un poco más ahora como para equilibrar el defasaje que quedó del alquiler, se van a agarrar de eso”, sostuvo el joven que estudia para ser analista de sistemas.

“La inmobiliaria en la que estoy prácticamente nunca ha tenido buena voluntad conmigo. Entonces, ¿por qué ahora yo tengo que tener buena voluntad con ellos? Es como un poco difícil ponerse en una situación empática con la inmobiliaria en este caso. Y también me da muchísima ansiedad porque sé que los precios están por las nubes”, relató Ignacio.

Y continuó: “Ya estuve viendo, estuve chusmeando un poquito y sé que un dos ambientes oscila entre los $100.000 y $120.000. Da la sensación de que vivir se convirtió en un privilegio, ¿no? Alquilar una casa, alquilar un dos ambientes, un monoambiente, se convirtió en un privilegio que muy pocos nos podemos dar y no en un derecho”.

“La vivienda pasó a ser un privilegio y no un derecho. Entonces es como que a los que alquilamos nos da como un montón de ansiedad y nerviosismo, todo esto. Y no está bueno”, completó Ignacio.

Fuente: Todo Noticias