Se quiso hacer el "picante" por Twitter y le salió muy mal

"Acabo de abrir este dulce de leche y ya aparece así, con ese hueco, ¿Será un defecto de la fábrica? ¿Lo harán adrede? ¿Se puede reclamar?", comenzó diciendo el tuit viral, en donde Daniel luego arrobó a "Sancor", y le escribió: "Pónganse media pila, por favor".

El autor del tuit viral nunca se imaginó que su posteo iba a generar tanto revuelo, y, mucho menos, que la gran mayoría de los usuarios salga a defender a la reconocida marca argentina.

En Twitter le dijeron de todo

Sin esperárselo, el hombre viral desató una enorme polémica, en donde varios internautas de la red social se pusieron del lado de la empresa argentina, y cuestionaron tajantemente su planteo.

"Pesalo. Si está ok, vas a tener que pedir disculpas por ensuciar una marca. Igual, sentido común: millones de dólares salen las máquinas, miles de personas trabajando, ¿y vos crees que SanCor te robó una cucharada para un pancito?", le respondió un usuario, y varios coincidieron con su postura.

Por otro lado, un internauta le realizó una pregunta al hombre viral, pero no de las mejores formas: "¿Qué querés reclamar pedazo de opa?", le escribió, mientras que algunos le pidieron que no utilice la agresión verbal. Sin embargo, la gran mayoría le preguntó a Daniel acerca del peso del producto: "¿Pero el peso del producto era menor al anunciado? Si no es así, no hay nada que reclamar", escribió un usuario, y rápidamente tuvo una respuesta del autor del tuit.

"En esta ocasión no lo pesé. Casualmente, el día anterior puse en la balanza del súper un yogur y me daba un poquito más, supongo que por el peso del envase", respondió Daniel, ante las varias preguntas por el peso del envase.

Por su parte, "SanCor" salió a responderle cordialmente al cliente, ante su reclamo: "Hola, buen día. Te pedimos por favor que nos envíes algún dato de contacto (email, tel.) a ceac@sancor.com.ar para comunicarnos a la brevedad. Gracias".