Salario Básico Universal: para el Gobierno, por ahora no

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, descartó por ahora que se implemente el Salario Básico Universal al afirmar que "no está la posibilidad en este momento por las cuentas de Argentina". La iniciativa es impulsada por sectores del kirchnerismo y de los sectores sociales ligados al Frente de Todos.

"En la realidad, ya existen planes universales como la Asignación Universal por Hijo o el plan Progresar y otros que se llevan a adelante. Todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad por las cuentas de la Argentina, en avanzar con este proyecto", aseguró Cerruti en la conferencia de prensa de este jueves en la Casa Rosada. Tras esto, fuentes oficiales aseguraron a El Destape que la intención no es frenar el debate del proyecto, pero consideran que "sería un problema discutirlo si no tiene el aval del Ejecutivo".