Renunció la jueza del caso Maradona tras el escándalo por la filmación del documental

Durante la jornada, la fiscalía aportó como pruebas el nombre, el guion y el teaser del supuesto documental del que participa la jueza Makintach. Dicha información fue aportada por el fiscal Patricio Ferrari durante su intervención, donde aseguró que "el documental mientras reconstruye la muerte de Maradona y ciertos hitos de su vida, también contará episodios personales de la jueza".

"Ofició de actriz y no de jueza", acusó duramente el fiscal. Luego, Ferrari fue por más y tildó a la magistrada de mentirosa: "La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara, no ya antes, sino ahora".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ANDigitalOK/status/1927122582685282574&partner=&hide_thread=false | Con una autopresentación comenzaba la producción del documental #LaJuezaDeDios: de Julieta Makintach hablamos, la magistrada de la discordia en el juicio que se lleva (o llevaba) adelante por la muerte de Diego Armando Maradona en los Tribunales de San Isidro (Más info:… pic.twitter.com/rFUi6fRdf0 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 26, 2025

Al darse a conocer las imágenes, el abogado defensor de la auxiliar de enfermería Dahiana Gisela Madrid, Rodolfo Baqué, apuntó contra la magistrada: "Basura, sos una basura, ¿por esto me echaste?". Tras terminar la presentación de las pruebas, la Fiscalía exigió la recusación de la jueza Makintach. Por su parte, los demás magistrados - Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso - se desligaron de la acusación: "No tenemos nada que ver con esa filmación".

La Justicia define que sucederá con el juicio por la muerte de Diego Maradona

En detalle, desde inicios de marzo la Justicia investiga la responsabilidad del entorno de Maradona en su muerte el pasado 25 de noviembre de 2020. En detalle, se trata del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni.

El escándalo comenzó cuando el abogado de la enfermera Gisela Madrid denunció que la menos cuatro personar grabaron ilegalmente dentro de la sala donde ocurre el proceso judicial, aparentemente vinculados con un supuesto documental que realizaría la cadena británica BBC.

Tras la denuncia, numerosos videos del juicio salieron a la luz. En los últimos archivos conocidos, se observa a la magistrada ingresando al primer día del juicio y luego otros extractos muestran que se grabó adentro de la audiencia, cuando no estaba permitido. En dichos extractos, se muestra a la magistrada siendo guionada por un equipo de producción para llevar a cabo varias tomas.

Uno de los videos, enviados a este medio por el abogado querellante Rodolfo Baqué, registra el trayecto de la jueza desde su ingreso al Tribunal hasta la puerta de la sala donde se desarrolla el juicio. En otra de las grabaciones, se observa una filmación realizada dentro de la primera audiencia, algo expresamente prohibido. En esa secuencia, la magistrada aparece en primer plano mientras discute con Baqué durante su exposición inicial. Por el ángulo de la toma, queda en evidencia que el registro fue realizado de forma ilegal.

En ese momento, una agente policial advirtió lo que ocurría y le señaló al hombre que estaba prohibido grabar el juicio, lo que lo obligó a guardar el dispositivo. Sin embargo, minutos más tarde, uno de sus colegas se levantó y cambió de asiento, aparentemente con la intención de encontrar una mejor posición o ángulo para retomar la filmación.

Cabe destacar que, en caso de que la Justicia resuelva el apartamiento de la jueza por lo ocurrido, el proceso tambié podrá derivar en la nulidad de todo lo actuado hasta la fecha. De ocurrir esto, el debate oral y público debería reanudarse en 2026, según consignó Baqué, el defensor de la auxiliar de enfermería Madrid.

El abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, habló con la prensa a su llegada al tribunal de San Isidro y adelantó que la continuidad del juicio se definirá hoy: “Vamos a exponer nuestra opinión respecto a la recusación de la jueza y se van a sumar nuevos elementos, hay más pruebas. Esto se define hoy. La situación de la doctora se define en el día de la fecha, yo pedí que ingresaran todos ustedes (por los periodistas) pero no lo autorizaron”.

Sobre el futuro de Makintach, Burlando aseguró: “Yo creo que lo mejor es apartar a la doctora, sortear a un nuevo juez, regresar a la audiencia del 338 y avanzar de una manera exprés”.

Las pruebas contra la jueza Makintach

El fiscal Patricio Ferrari reveló este martes nuevas pruebas que comprometerían a la jueza Makintach en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona. Ante los jueces, imputados y familiares, presentó un documento que detallaba el contenido de un proyecto audiovisual en el que denuncian que la magistrada tuvo un rol protagónico. La exposición incluyó la proyección de un adelanto del tráiler del material.

“Makintach volvió a mentirnos a todos en la cara. Había un documental con un guion, que está escrito y que se los vamos a contar ahora", sostuvo Ferrari, quien lleva adelante la acusación pública junto a Cosme Iribarren.

Acto seguido, el fiscal leyó un guion titulado "Justicia Divina", hallado en una de las productoras involucradas en la causa. Según explicó, el proyecto constaba de seis capítulos de media hora, donde se resumirían dos semanas de audiencias por episodio.

La producción también incluía reconstrucciones de la muerte del Diez, junto con intervenciones de la propia jueza en cámara, donde comentaba tanto sobre su participación en el juicio como sobre aspectos de su carrera judicial.

Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando Ferrari proyectó una grabación donde la jueza admitía haber sido contactada para participar en “un documental”. Makintach intentó desmentirlo durante la audiencia, pero los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso le negaron la palabra.

Cabe recordar que hasta ese momento la jueza había negado cualquier tipo de involucramiento en la filmación. En declaraciones a la prensa la semana anterior y nuevamente durante su descargo del martes, afirmó que las imágenes difundidas correspondían únicamente a “una entrevista que le concedió a una amiga de su infancia”.

Al cierre de su intervención, Ferrari pidió formalmente la recusación de Makintach del proceso judicial que busca determinar la responsabilidad penal de siete imputados en la muerte de Diego Armando Maradona.

El descargo de la jueza Makintach

En el inicio de la audiencia, la jueza Makintach pidió la palabra para dar detalles sobre la acusación que recae sobre ella en referencia a la filmación de un documental. “No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”, aseguró.

Frente a los abogados, imputados y familiares de Maradona, Makintach sostuvo que la investigación sobre la producción "no encontró hechos" que la comprometan, a la vez que resaltó que su intención es "acercar a la Justicia a la gente". Por otro lado, la jueza calificó de "torpe" y "desprolijo" el uso de los tribunales de San Isidro para filmar el documental del juicio, pero negó participar del mismo. Además, también afirmó que "las imágenes del primer día eran transmitidas al mundo por YouTube", según consignó Noticias Argentinas.

En cuanto a una posible suspensión del juicio, la magistrada fue tajante: "Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece. Nadie puede decirme que tengo inclinación en la balanza, recién inicia este debate. Estoy esperando recibir prueba para formar convicción".

El posteo de Gianinna Maradona en medio de los debates por la anulación del Juicio

En medio del escándalo, una de las hijas del astro argentino, Gianinna Maradona, hizo un posteo en sus redes sociales a tan solo horas de que la Justicia se expida por la continuidad o nulidad del juicio.

En las historias de su cuenta de Instagram personal, Gianinna publicó una foto de cuando su padre era joven. Junto a la misma, incluyó una canción que despertó las dudas en muchos seguidores.

Es que se trata del tema "Volver a empezar" de Alejandro Lerner. Cientos de personas interpretaron esto como un mensaje sobre lo que puede ocurrir hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

