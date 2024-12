Ranking Forbes: conocé a los 10 argentinos más ricos y qué lugar ocupa Lionel Messi

Con US$ 8.500 millones en su haber, el titular de Mercado Libre, Marcos Galperin sigue primero en el ranking de los hombres más ricos de Argentina según el ranking Forbes local. El selecto grupo de los 50 argentinas y argentinos más ricos acumulan patrimonios que sumados dan casi US$ 78.000 millones, 12,1% del PBI de 2023.

La cifra que acumulan los argentinos más ricos es un 68% más que en la última edición del ranking 2020 que se conoció en plena pandemia. “En 2019, el número alcanzó los US$ 46.440 millones y hoy esas cifras se acercan a su mejor versión, en 2018, cuando el top 50 acumulaba unos US$ 70.000 millones de patrimonio. Empresarios self made y herederos, los nuevos integrantes y los grandes ausentes en esta cuarta edición del Ranking Forbes Argentina”, destaca la publicación.

Uno por uno, los 10 argentinos más ricos

1 . Marcos Galperin - US$ 8.500 millones

image.png

Según la edición de este año, duplicó la fortuna que tenía en 2020, cuando alcanzaba los US$ 4.200 millones. "Cuarto de cinco hermanos varones, aprendió a leer y escribir antes de empezar el colegio. Nieto del fundador de la curtiembre SADESA, estudió en el colegio San Andrés de San Isidro. Buen alumno, deportista y fanático del rugby, rechazó una convocatoria a Los Pumitas para estudiar su carrera de grado en Estados Unidos en Wharton, donde fue compañero de Elon Musk, a quien hoy admira y de quien se confiesa "supercholulo". Tras un regreso a la Argentina, volvió a emigrar para un MBA en Stanford", destaca en su bio la revista.

"No reconoció a Warren Buffett en una clase, pero tuvo su famoso viaje en auto con John Muse, socio fundador de HM Capital Partners, el primer inversor que compró la idea de Mercado Libre", señala. Y agrega: "A 25 años de su fundación, Marcos Galperin la convirtió en la empresa más grande de América Latina con 75.000 empleados".

2. Hugo Sigman, Silvia Gold e hijos - US$ 6.300 millones

En 2020, tenía US$ 2.000 millones. "Casados hace 54 años, el psiquiatra Hugo Sigman y la bioquímica Silvia Gold crearon Insud Pharma, el conglomerado de más de 10 empresas con fuerte presencia en la industria farmacéutica", detalla la publicación. Desde el exilio en Barcelona, en 1977, el matrimonio lo fundó para comercializar principios activos. Hoy, Insud Pharma tiene 7.000 empleados en 50 países y 18 plantas de producción. Facturaría más de 2.000 millones de euros al año. Dos de sus tres hijos, Lucas y Leandro Sigman, lideran el grupo que está consolidado en España.

En antiguas entrevistas con Forbes, Sigman decía que admiraba "la capacidad de supervivencia a las crisis del empresario argentino", soñaba con terminar la grieta y citaba a José Ingenieros: "Los estrategas piensan a 50 años; los políticos, en las próximas elecciones", indica.

3. Alejandro Bulgheroni - US$ 5.100 millones

En 2020, su fortuna ascendía a US$ 5.400 millones. "Su bisabuelo llegó de Génova a Santa Fe en 1870. Cien años más tarde, su padre pasó del almacén familiar de ramos generales a ser proveedor de bridas para petroleras. Junto con su hermano Carlos, fallecido en 2016, fue parte de esa transformación que los convertiría en petroleros. Alejandro Bulgheroni es el Chairman de Pan American Energy Group y preside la compañía junto a uno de sus cuatro sobrinos, Marcos Bulgheroni, actual CEO de la organización", indica en su bio la publicación de Forbes

El principal activo de los Bulgheroni es el 25% de Pan American Energy Group, la petrolera más grande del país después de YPF, que surgió de la fusión entre Bridas Corporation y BP, cada una con el 50% del paquete accionario.

Entre Argentina, Bolivia y México, produce unos 250.000 barriles de petróleo por día y cuenta con 21.000 empleados de manera directa e indirecta. La inversión promedio anual de los últimos cinco años en Argentina fue de US$ 1.500 millones, de los cuales poco a poco el foco de transición energética va ganando protagonismo con la construcción de parques eólicos y el ingreso en la cadena del litio, donde tiene planes de exploración en el noroeste argentino. Agroland, Estancias del Lago y Alejandro Bulgheroni Family Vineyards son otros de los activos por fuera de los ingresos actualizados por la venta del 50% de Bridas a la china CNOOC.

4. Luis Perez Companc & family - US$ 4.200 millones

En 2020, su fortuna era menos de la mitad: US$ 2.700 millones. "Luego de la muerte de Gregorio "Goyo" Perez Companc el pasado 14 de junio, el grupo familiar se reordenó entre sus seis hermanos, que compartían el 75% de Molinos Río de la Plata y Molinos Agro, y el 100% de la energética Pecom. Luis, la nueva cabeza del grupo, les compró la participación, junto a Pilar y Rosario, a sus hermanos Jorge, Cecilia y Catalina, en una operación de US$ 450 millones (cifra no oficial)", señala Forbes. El resto de las acciones pertenecen a la Anses (20%) y un 5% se reparten entre otros inversores.

Presidente del directorio, pero con CEO ajenos a la familia en cada empresa, Luis encabeza la nueva estrategia de crecimiento y sueña con continuar el legado de su padre. Hoy factura US$ 800 millones al año e invirtieron US$ 114 millones para apostar por la técnica de recuperación terciaria.

5. Paolo Rocca - US$ 4.100 millones

En 2020, la fortuna de Rocca era de US$ 3.400 millones. "Sus ancestros, hace 200 años, construyeron un imperio marítimo que comerciaba de Génova a Asia pero duró menos de cinco décadas. Fue su abuelo, Agostino Rocca (1895-1976), el que desde una trágica historia personal (quedó huérfano a los 10 años tras un terremoto y luego combatió en la Primera Guerra Mundial) se convirtió en un industrial exitoso en la Italia de 1930 y, luego, crearía el Grupo Techint en Argentina en 1945", suma Forbes al perfil de Rocca.

Tenía varios lemas: "No gastar más de lo que se produce", "El amateurismo no sirve", "Las cosas tienen que tener un mínimo rendimiento y un máximo sentido social". Y "Si me secuestran, ustedes van y le pagan el doble, pero a Don Orione", tal como recordaba su hijo Roberto en Los dueños de la Argentina, de Luis Majul. Hoy, a los 72 años, Paolo Rocca supervisa el Grupo Techint junto a su hermano italiano Gianfelice (cuya fortuna es idéntica a la de Paolo), aunque las nuevas generaciones ya ocupan puestos relevantes en la compañía. En total, el Grupo Techint factura más de US$ 22.000 millones anuales.

6. Eduardo Eurnekian - US$ 3.500 millones

Su fortuna en 2020, era de US$ 1.100 millones. "Tiene 91 años y la vitalidad intacta. Hijo de inmigrantes armenios que llegaron a la Argentina en las primeras décadas del siglo XX, fue líder en la industria textil con una fábrica familiar que hizo crecer al darle escala internacional. Luego de varias décadas, Eurnekian diversifica sus inversiones y en los años 80 fue pionero en la televisión por cable. Una década más tarde vendió, en distintas etapas, su empresa Cablevisión en US $750 millones", indica la revista.

El gran salto lo daría con su incursión en la aviación aerocomercial. Bajo su empresa Corporación América, Eurnekian y sus socios poseen más de 53 aeropuertos en todo el mundo, con ingresos declarados de más de US$ 1.400 millones."En febrero de 2018, Corporación América Airports pasó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York", detalla.

7. Ricardo Luis Rey Rodríguez & familia - US$ 3.100 millones

En 2020, su fortuna era de US$ 1.700 millones. "Su madre, Edith Rodríguez, viuda de Alberto Rey, el fundador de Pluspetrol junto a Héctor Pedro Poli en 1976, posiblemente siga siendo la mujer más rica de la Argentina. Pero hace tiempo que la compañía es dirigida y usufructuada por Ricardo Luis Rey y sus dos hermanos. De bajísimo perfil, casi no hay fotos de ellos. Fuentes extraoficiales confirmaron a Forbes que los Rey habrían adquirido el 30% de los Poli en una cifra cercana a los US$ 1.300 millones", señala la bio de Forbes.

"Hace dos años protagonizaron uno de los mayores negocios de la historia argentina: le vendieron el proyecto de litio Pozuelos Pastos Grandes a la china Ganfeng en US$ 960 millones", suma. Y agrega: "Lo habían comprado cuatro años antes a LSC Lithium Corporation por US$ 83,6 millones: el upside fue multimillonario". Con presencia en Argentina, Angola, Bolivia, Colombia, Ecuador, EE.UU., Países Bajos, Perú, Surinam y Uruguay, la empresa petrolera aumentó su producción interanual en la Argentina en un 29,6%, llegó a los 39.000 barriles diarios y anunció planes para llegar a los 60.000 de crudo y 17 millones de m3 de gas diarios en los próximos años.

8. Lodovico Andrea Palú Rocca & familia - US$ 2.700 millones

Según detalla la revista, "es uno de los líderes de la cuarta generación de Techint en la Argentina e intenta honrar el legado de su padre Agostino (nieto del fundador), que murió en 2001 a los 56 años en un accidente aéreo. Lodovico tenía 27 años, su hermana Roberta 29 y Tomás, 25. Ingresó a Techint un año después de aquella tragedia y ocupó puestos de liderazgo en las áreas de planeamiento y gerencias en Perú, Brasil y Argentina".

Lodovico es vicepresidente de Techint Ingeniería y Construcción y presidente de Techint Compagnia Tecnica Internazionale, el centro de ingeniería con sede en Milán, Italia. También es miembro del Directorio de San Faustin, controladora del Grupo Techint. Además, preside el directorio en Fortín de Gainza, dueño de una estancia con el mismo nombre que suma 5.000 hectáreas en Santa Regina, Buenos Aires. El holding Techint es controlado por sus tíos, Paolo en Argentina y Gianfelice en Italia

9. Pablo Roemmers - US$ 2.400 millones

Misma fortuna que en 2020. "Tres Albertos sintetizan la historia vigente de tres generaciones. La tercera continúa el legado de Alberto I, que en 1921 fundó el laboratorio que lleva su apellido. Oriundo de Alemania, tuvo un solo hijo con Candelaria Walter, también Alberto, quien falleció hace dos años a los 96, luego de expandir la empresa internacionalmente. Junto con Hebe Colman, tuvo cuatro hijos: Alberto, Alejandro, Pablo y Cristian, el menor, quien murió en un accidente con un parapente en Mendoza en 1998", señala la publicación que elaboró este ranking.

Alberto III y Pablo hoy conducen el grupo. Alejandro, retirado de la empresa, es escritor, empresario y preside la Fundación Argentina para la Poesía. La empresa tiene plantas propias en México, Brasil, Colombia y Venezuela. En Argentina controla cerca del 13% del mercado de medicamentos.

10. Roberto Daniel Urquía - US$ 1.800 millones

En 2020, su fortuna era de menos de la mitad, US$ 650 millones. "Un rumor no confirmado sugiere que hace un año rechazó una oferta de más de US$ 2.000 millones para vender su empresa, fundada por su padre en 1948. En ese entonces, Adrián Pascual Urquía "Ñoño" creó Aceitera General Deheza (AGD) en Córdoba, dedicada a la industrialización de semillas oleaginosas. La heredaron sus tres hijos, Adrián, Adriana y Roberto, y la rama de su hermano Vicente conservaría una participación minoritaria", suma Forbes.

Roberto, que hoy la dirige, fue quien habría decidido continuar con la compañía en lugar de venderla. "Creo en las asociaciones virtuosas", dijo hace dos años en un Forbes Summit Agro. Contador Público y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Córdoba, Urquía ocupó también diferentes cargos políticos, desde concejal e intendente de su localidad natal hasta legislador provincial y senador nacional. Pero hace tiempo que su foco volvió a AGD, un complejo agroindustrial que muele más de 20.000 toneladas diarias de semillas y posee capacidad de almacenamiento para más de 3,4 millones de toneladas de graneles.

En el puesto 11, se ubica Eduardo Constantini, con una fortuna de US$ 1.600 millones (en 2020, era de US$ 690 millones). En el 12, Javier Santiago Madanes Quintanilla & familia, con US$ 1.500 millones (en 2020, US$ 590 millones). En el puesto 13, Jorge Brito & familia con una fortuna de US$ 1.450 millones (en 2020: US$ 360 millones). En el 15, Juan Carlos & Sebastián Bagó, US$ 1.380 millones (en 2020: US$ 660 millones)

En el puesto 24 comparten podio: Francisco De Narváez y Alfredo Coto. El primero con una fortuna de US$ 1.000 millones (en 2020: US$ 920 millones) y US$ 1.000 millones (en 2020: US$ 450 millones), respectivamente.

30. Lionel Andrés Messi - US$ 950 millones

En 2020: US$ 500 millones. "El ser humano vivo más famoso del mundo y el argentino más reconocido de la historia tuvo ingresos formales de US$ 1.500 millones hasta junio del 2024, pero su patrimonio se reduce por el pago de impuestos. Es el único deportista en la lista", declama Forbes en la bio del astro.

Es el futbolista mejor pago de la MLS con un sueldo de US$ 20 millones al año, sin contar el acuerdo con la franquicia del Inter de Miami y Apple TV, por el cual se estima que recibe otros US$ 50 millones. El campeón del mundo en Qatar 22 y 8 veces ganador del Balón de Oro tiene convenios con marcas como Adidas, YPF, Gatorade, Lay's, Pepsi, Mastercard y Cirque du Soleil. Su padre Jorge lleva adelante los negocios de la familia con inversiones en el rubro hotelero, el Real Estate, campos y el mundo de la moda.

FUENTE: Clarín