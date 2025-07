"Que se mueran muchos" y "así cobran mejor los demás": los dichos de un intendente sobre los jubilados

En medio de un encuentro político de dirigentes del vecinalismo, realizado en la localidad de Cerrito, el mandatario local añadió: "Hay cosas que van a llevar mucho tiempo. Mejorarles los sueldos (sic) a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos, para que entren a bajar, y así entren a cobrar mejor los demás".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/1945867552363577513&partner=&hide_thread=false “Mejorarle los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos”.



El intendente de la localidad enterriana de Caseros, Oscar Francou, se vio envuelto en una polémica tras realizar fuertes declaraciones sobre los jubilados.#Rivadavia630 pic.twitter.com/JzSnAyR5T4 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 17, 2025

Las polémicas declaraciones de Francou tuvieron lugar cuando el intendente entrerriano hablaba sobre las dificultades con las que se encuentran los gobierno locales a partir de las medidas de ajuste y recortes impuestos por el Gobierno nacional, aunque indicó que coincide con gran parte de las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei.

"Creo que estas cosas están bien y tenemos que profundizarlas. Hay que ayudar y en el corto plazo, no tanto, tenemos que empezar a mejorar", manifestó sobre el ajuste impuesto por el gobierno libertario. Y, tras aclarar que no milita en La Libertad Avanza (LLA), agregó: "Nos guste o no que venga menos dinero, venimos por el buen camino".

La respuesta del intendente de Caseros y sus frases: "Lo que dije lo cortaron"

"Lo que yo dije lo cortaron. Si lo hubiesen dejado un poquito más, nadie me estaría preguntado todas estas cosas", argumentó poco después el mandatario local sobre la difusión de sus declaraciones y aseguró que se trató de una "mala movida" en su contra.

El funcionario municipal se defendió de la polémica y en Radio Plaza sostuvo que el país tiene "un sistema jubilatorio que se viene recargando hace años" y que colapsó en el último tiempo. "Ahora tenemos un Gobierno nacional que dice que no va a ingresar nadie más si no aporta", sumó.

"Es muy sencillo: no se arregla a corto plazo sino a muy largo plazo. En la medida de que van a ingresar menos, se van a ir muriendo (los jubilados)", concluyó, remarcando sus dichos iniciales en un intento de frenar la polémica.