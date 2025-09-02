Qué pasó con la mujer de San Luis que recibió 510 millones de pesos por error

A casi tres meses del caso que sacudió a Villa Mercedes y se volvió noticia nacional, la historia de Verónica Acosta , la mujer que recibió por error una transferencia de 510 millones de pesos por parte del Gobierno de San Luis , volvió a tener novedades.

La vecina puntana había sido detenida en mayo tras recibir en su cuenta de Mercado Pago la suma de $510.236.811, proveniente del Tesoro provincial. El dinero fue transferido de manera equivocada por un funcionario del área de Hacienda, que rápidamente detectó la irregularidad y realizó la denuncia correspondiente.

Qué hizo con el dinero

Antes de que la operación fuera detectada, Acosta alcanzó a realizar 66 transferencias y a gastar parte del monto. Según explicó su abogado, Hernán Echevarría, ella actuó convencida de que podía disponer del dinero y priorizó las necesidades de su familia: compró colchones, ropa de invierno, alimentos y también transfirió fondos a allegados.

Por estas operaciones, otras cinco personas terminaron involucradas en la investigación y también fueron detenidas.

La defensa de Verónica Acosta

El letrado sostuvo que no hubo engaño ni intención dolosa: “Ella no cometió ningún ardid ni maniobra fraudulenta. Pensó en sus hijos y en su familia”, expresó Echevarría.

La defensa insiste en que el conflicto surgió por un error administrativo o una falla del sistema en la gestión del envío de fondos por parte del Estado provincial.

La situación judicial actual

Tras pasar varios días detenida, Acosta recuperó la libertad luego de que el juez interviniente aceptara un recurso de amparo presentado por su abogado. La medida dejó sin efecto la prisión preventiva y permitió su liberación sin necesidad de pagar fianza.

Sin embargo, la causa sigue en curso: la mujer continúa imputada por estafa, defraudación y retención indebida de fondos públicos. La fiscalía la acusa de haber hecho un uso indebido del dinero, aunque reconoce que el origen del problema estuvo en el error estatal.