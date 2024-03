Qué es el péndulo humano, el peligroso juego paranormal que genera furor en TikTok

El “juego” consiste en que una persona pronuncie la frase “Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y detrás de mi cabeza me protejo”. Esto abriría un “portal” hacía otra dimensión donde una entidad paranormal responde preguntas sobre temas personales: si la persona se siente “obligada” por una fuerza desconocida a moverse hacia adelante, la respuesta a la consulta es positiva, si la persona se mueve hacía atrás, la respuesta es negativa.

Muchos expertos advirtieron que este “juego” es muy peligroso y lo compararon con la tradicional tabla Ouija, explicando que el portal debe cerrarse al terminar la consulta para evitar que las entidades paranormales entren a nuestro mundo.

También recomendaron que todos aquellos que participan del desafío tengan algún tipo de protección espiritual adicional, porque la frase que se pronuncia al comienzo del reto no es suficiente para mantener controladas a los seres sobrenaturales.

Una joven llamada FatyRP realizó el reto viral y aseguró que no podía manejar su cuerpo libremente hasta que pidió acabar con el juego.

Video en Youtube sobre el reto de TikTok

Embed - ¿En qué consiste el péndulo humano, nuevo reto viral de TikTok? #Shorts

Otros testimonios de TikTok son todavía peores y muestran las consecuencias del “juego”: “Por favor, ayúdenme, ¿cómo se cierra eso?, lo hice y ahora no puedo dormir en paz. Por favor, si alguien sabe cómo se cierra, avísenme, por favor, estoy muy asustada”; “Lamentablemente el péndulo es como el juego de ouija, ustedes no saben con qué entidad hablan”; “¿Es normal enfermarse después de hacerlo?”; “Son demonios, no deberían impulsar el ocultismo, muchos terminan poseídos”; “Ayuda, lo acabo de hacer, me siento raro”; “Es como un ritual, al parecer un espíritu te responde tus preguntas: si se inclina hacia delante es sí y si va para atrás es no, pero dicen que no se puede cerrar y debe cerrarse”; “Porque nadie habla de los ruidos que se escucha, que algo se mueve bien feo por detrás de la cámara”; “Lo hice y sí, es súper real, y cerré el portal con energías con una medalla de San Benito”; “Esos son portales espirituales que abres y luego de preguntar lo dejan abierto, porque veo que ninguno lo cierra, y después duran días sintiendo cosas y no pueden ni dormir