Pánico total en un colegio: estudiantes amenazaron con "violar y descuartizar" a sus compañeras

Los adolescentes tienen entre 15 y 16 años, y después del escándalo que se generó en la comunidad educativa no volvieron a pisar el colegio. Están asistiendo a clases de forma virtual, mientras que las chicas mencionadas en los mensajes buscan que se haga justicia.

Todas ellas tienen miedo, no quieren salir a hablar por temor a represalias y saben que los agresores viven en el barrio. Desde la institución les brindaron asistencia psicológica, activaron el protocolo de actuación en casos de violencia escolar y dieron talleres de concientización. También intervino la Policía y se abrió una causa penal para investigar el hecho.

El caso salió a la luz el martes, cuando una joven decidió publicar en las redes sociales los chats que mantuvieron al menos ocho alumnos de 4° año del Colegio San Juan Evangelista. En el grupo llamado “Lamamadelamama”, los adolescentes expresaron sus intenciones de cometer actos aberrantes contra varias chicas con las que compartían el aula en el establecimiento ubicado en Olavarría y Martín Rodríguez.

En estos mensajes, que datan de principios de octubre y a los que TN tuvo acceso gracias a un allegado de las víctimas, los chicos aseguraban que iban a violar y torturar a una de sus compañeras bajo la justificación de que era “feminazi”. También hablaban de “descuartizar” a otras y llevarlas al río para que “mueran ahogadas”, utilizando cables de auriculares para atarlas.

Los aberrantes chats de los alumnos del colegio privado de La Boca

Los chats son irreproducibles, siniestros y cargados de comentarios extremadamente violentos.

Incluso, los adolescentes fantasearon con la idea de grabar las agresiones que quería cometer para enviárselas a los padres de las chicas: “Le mando videos al viejo de como violo a la hija y lo extorsiono, que me dé plata”, escribió uno de los chicos.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

El desgarrador descargo de una de las chicas: “No nos callamos más”

Una de las jóvenes mencionadas en esos chats hizo un conmovedor descargo en las redes sociales para visibilizar la violencia machista. Habló en nombre de las chicas que fueron mencionadas en los chats, pero también de familiares y amigas de los agresores.

“Hoy es cuando no nos callamos más. Hoy es cuando decido escrachar a estos asquerosos de mierda, enfermos y violadores porque no tienen otra definición. Hoy hablo en nombre de todas las chicas del San Juan Evangelista, que fueron novias, amigas y compañeras de todas estas larvas”, comenzó diciendo la joven en Instagram.

“Se difundió un grupo de WhatsApp ‘Mamadelamama’, capturas de cómo me iban a violar a mí y a mis compañeras, cómo nos descuartizarían y un montón de cosas. De lo que hoy es un chiste, mañana es mi cara en el noticiero. Esto no es un chiste, es una realidad. No olvido ni perdono”, cerró.

image.png

La respuesta del colegio y la reacción de la policía

Tras la viralización de los aberrantes chats a través de las redes sociales, policías de la Comisaría Vecinal 4C fueron hasta el colegio para hablar con el representante legal. Ese mismo día, el director del establecimiento activó el protocolo escolar para que los alumnos involucrados dejaran de asistir y siguieran con el estudio desde sus casas.

El padre Alejandro León aseguró a TN que desde el colegio “actuaron a tiempo” después de que recibieran la denuncia por parte de las alumnas. También emitieron un comunicado oficial en donde contaron las acciones realizadas por las autoridades.

image.png

“Decidimos activar el protocolo de inmediato. Hicimos una presentación al Concejo del Niño, Niña y Adolescente, y a la Dirección General de Enseñanza Privada, debido a los chats con términos terribles, con cosificación de la mujer, que ameritan ser derivados a los organismos pertinentes. También separamos a los implicados, hablamos con sus padres y ahora están teniendo clases de forma virtual. Por otro lado, nos reunimos con las chicas y les brindamos un acompañamiento, tanto a ellas como a sus familias”, explicó el director.

Dentro del protocolo también se incluyó un taller brindado por Grooming Argentina, para abordar el tema con todos los estudiantes del colegio y concientizar sobre la violencia, también para que ellos sepan cómo actuar frente a situaciones similares.

El Ministerio de Seguridad aseguró este viernes a TN que sumarán más presencia policial en la zona y en el corredor escolar. En paralelo, se inició una causa en la cual tomó intervención la Fiscalía de Distrito del Barrio de La Boca, a cargo de la doctora Susana Calleja.

En tanto, desde el Ministerio de Educación de CABA informaron que ya mantuvieron contacto con las autoridades para ponerse a disposición. También anticiparon que tendrán una reunión la semana que viene para tener “un seguimiento cercano del tema y elaborar las estrategias de abordaje integral de Protección de Niños, Niñas y adolescentes y de tratamiento de la conflictividad escolar (Ley 26061 y Ley 26.892)”.